अमित शाह के बर्थडे पर हर्ष सिंघवी ने सफाई कर्मचारियों संग किया लंच, स्वेटर भी बांटे

संक्षेप: हर्ष सिंघवी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर मुझे गांधीनगर में 1500 सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए लंच और स्वेटर वितरण कार्यक्रम में भाग लेने और इस सेवा कार्य में शामिल होने का सौभाग्य मिला।

Wed, 22 Oct 2025 05:12 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 61वां जन्मदिन है। इसी दिन से गुजरात नव वर्ष मनाने की भी शुरूआत हो गई है। इस खास मौके पर प्रदेश के नए डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी ने भी कुछ खास किया। उन्होंने आज गांधीनगर में सफाई कर्मचारियों संग भोजन किया और उन्हें स्वेटर भी बांटे। सिंघवी ने शहर को साफ रखने में उनके निरंतर समर्पण की सराहना की।

हर्ष सिंघवी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अमित शाह के जन्मदिन के अवसर पर मुझे गांधीनगर में 1500 सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए लंच और स्वेटर वितरण कार्यक्रम में भाग लेने और इस सेवा कार्य में शामिल होने का सौभाग्य मिला। संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संवेदनशील और मानवीय पहल में उत्साहपूर्वक भाग लिया और सेवा का लाभ उठाया।

इससे पहले अमित शाह ने बुधवार को अपने अहमदाबाद स्थित आवास पर गुजराती नव वर्ष (जिसे 'बेस्टु वरस' के नाम से जाना जाता है) के पहले दिन को चिह्नित करने के लिए समर्थकों और शुभचिंतकों से मुलाकात की। सुबह के समय थलतेज इलाके में शाह के आवास पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग उनसे मिलने पहुंचे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने लोगों का अभिवादन किया और गुजराती नव वर्ष के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं,जो संयोग से उनके जन्मदिन के साथ भी मेल खा रहा था।

गुजरात में नव वर्ष कार्तिक महीने की उज्जवल चंद्र पखवाड़े के पहले दिन शुरू होता है। अमित शाह ने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक संदेश में कहा,"सभी गुजराती भाई-बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल आप सभी के लिए लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और अपार सुख-समृद्धि लेकर आए।" गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी गांधीनगर में एक ऐसे ही कार्यक्रम में नागरिकों से मुलाकात की और उनकी नव वर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार कीं।

