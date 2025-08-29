'पूरी तरह से अनजाने में': स्कूल के नाटक में बुर्का पहने लड़कियों को 'आतंकी' दिखाने पर DEO की क्लीन चिट

गुजरात शिक्षा विभाग ने भावनगर जिले के कुंभारवाड़ा क्षेत्र में डॉ. ए पी जे अब्दुल प्राइमरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर एक नाटक के दौरान बुर्का पहनी लड़कियों को कथित तौर पर ‘आतंकवादी’ के रूप में दर्शाये जाने के मामले में क्लीन चिट दे दी है।

गुजरात शिक्षा विभाग ने भावनगर जिले के कुंभारवाड़ा क्षेत्र में डॉ. ए पी जे अब्दुल प्राइमरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर एक नाटक के दौरान बुर्का पहनी लड़कियों को कथित तौर पर ‘आतंकवादी’ के रूप में दर्शाये जाने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) की ओर से दी गई यह क्लीन चिट नगर निगम स्कूल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह "पूरी तरह से अनजाने में" हुआ और “किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे के बिना” किया गया था।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, भावनगर नगर स्कूल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (एओ) मुंजाल बदमालिया द्वारा पेश की गई फैक्चुल रिपोर्ट के मुताबिक, इस नाटक की परिकल्पना छात्रों ने यूट्यूब पर मौजूद इसी तरह के एक नाटक के आधार पर की थी। टीचर्स और पैरेंट्स के बयानों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि नाटक के पात्रों की वेशभूषा भी छात्रों ने ही तय की थी।

नगर निगम स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनी लड़कियों को 'आतंकवादी' के रूप में दर्शाने के खिलाफ एक स्थानीय सामाजिक संगठन 'बंधन बचाव समिति भावनगर' ने जिला शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपा था। भावनगर डीईओ हितेंद्रसिंह डी पढेरिया ने इस मामले में एक नोटिस जारी कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से फैक्चुल रिपोर्ट मांगी थी।

भावनगर नगर स्कूल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (एओ) मुंजाल बदमालिया ने 25 अगस्त को डीईओ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा, ''यह पाया गया है कि स्कूल नंबर 51 में 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रस्तुत सांस्कृतिक नाटक "ऑपरेशन सिंदूर" में स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स व छात्रों ने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के किसी दुर्भावना से यह नाटक पेश नहीं किया था। हालांकि, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, इस ऑफिस ने स्कूल नंबर 51 के स्टाफ से आग्रह किया है कि वे भविष्य में ऐसा कोई भी कार्यक्रम आयोजित न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।"