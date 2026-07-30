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गुजरात में खौफनाक कांड; पति को मार कर फैक्ट्री में दफनाई लाश; 2 साल किया गुमराह

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, जामनगर
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गुजरात के जामनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और लाश को एक फैक्ट्री में दफना दिया। महिला परिवार वालों को पति के विदेश होने की बात कह कर गुमराह करती रही। 

Gujarat Crime Jamnagar Husband Burried
गुजरात के जामनगर में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और लाश को एक फैक्ट्री में दफना दिया।

गुजरात के जामनगर में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को साइनाइड देकर मार डाला और लाश को एक किराए की फैक्ट्री में दफन कर दिया। आरोपी पत्नी दो साल तक परिवार के लोगों से झूठ बोलती रही कि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। भाई के शक करने और पुलिस के पास जाने की चेतावनी के बाद पूरी वारदात का खुलासा हो गया। पुलिस ने खुदाई करा कर लाश के अवशेष बरामद किए हैं।

साइनाइड पिलाकर मार डाला

‘गुजरात सामाचार’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पृथ्वी नाम की महिला के नीलेश मनसुखभाई कचेटिया नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध थे। दोनों के बीच महिला का पति जिग्नेश कांट बन रहा था। इस वजह से दोनों ने मिलकर जिग्नेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला पृथ्वी ने नीलेश के साथ मिलकर धोखे से जिग्नेश को शराब में साइनाइड मिला कर पिलाई दी। इससे जिग्नेश की मौत हो गई।

फैक्ट्री में दफनाई लाश

जिग्नेश की हत्या छिपाने के लिए दोनों ने दरेड इलाके की एक फैक्ट्री में लाश को दफना दिया। आरोपियों ने लाश को किराए की इस फैक्ट्री में करीब 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया। जिग्नेश के नहीं दिखने पर परिवार वालों ने पृथ्वी से पूछा तो उसने बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में काम करने गया है। परिवार वालों ने कई बार पृथ्वी से जिग्नेश का फोन नंबर मांगने की कोशिश की। इस पर पृथ्वी ने कहा कि वह जिस कंपनी में काम करता है वहां फोन रखने और चलाने की इजाजत नहीं है।

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दो साल तक करती रही गुमराह

पुलिस की मानें तो आरोपी महिला पृथ्वी ने पति के ऑस्ट्रेलिया होने का बहाना बनाकर करीब दो साल तक ससुराल पक्ष के लोगों को गुमराह किया। इस बीच, मृतक के भाई अशोक धर्मेशभाई मावदीया ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। इसलिए वह जिग्नेश की कंपनी का एड्रेस बता दे। इस पर पृथ्वी ने बहाना बना दिया। पृथ्वी के इस रवैये पर अशोक गुस्सा गया। उसने कहा कि उसको शक हो रहा है। अब वह पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने जा रहा है।

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कबूली वारदात

अशोक की इस बात पर आरोपी महिला पृथ्वी डर गई। उसने वारदात कबूल करते हुए कहा कि वह तो जिग्नेश को दो साल पहले ही निपटा चुकी है। बात पुलिस तक पहुंची तो पूरी साजिश सामने आ गई। पुलिस ने आरोपियों के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल पर पहुंची और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में खुदाई करा कर लाश के अवशेष बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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