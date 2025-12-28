Hindustan Hindi News
मॉल में क्रिसमस की जगह पर तोड़फोड़, अहमदाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

संक्षेप:

गुजरात के अहमदाबाद में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। अहमदाबाद में शनिवार को सुबह एक मॉल में क्रिसमस की सजावट को लेकर तोड़फोड़ की घटना हुई जिसमें पांच को हिरासत में लिया गया है। 

Dec 28, 2025 12:43 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि शहर में शनिवार को सुबह एक मॉल में क्रिसमस की सजावट को लेकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी मॉल के भीतर लगे क्रिसमस ट्री और अन्य सजावट को गिराते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गुजरात के अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर थलतेज स्थित पैलेडियम मॉल में शनिवार सुबह क्रिसमस की सजावट वाली जगह पर तोड़फोड़ करने के आरोप में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि ये पांचों आरोपी ‘भगवा सेना’ नामक एक संगठन के सदस्य हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ लोग मॉल के भीतर क्रिसमस की सजावट के लिए लगाए गए पेड़ों को गिराते हुए साफ देखे जा सकते हैं। वस्त्रपुर पुलिस थाने के निरीक्षक एलएल चावड़ा के अनुसार, इस तोड़फोड़ के मामले में फिलहाल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, हालांकि अभी औपचारिक मामला दर्ज नहीं हुआ है।

दूसरी ओर, ‘भगवा सेना’ के प्रमुख कमल रावल ने कहा कि उनका संगठन किसी अन्य धर्म के उत्सव का विरोधी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि मॉल प्रशासन साल भर हिंदू त्योहारों को भी इसी उत्साह के साथ मनाए।

