गुजरात: राजकोट में सड़क हादसे के बाद बवाल, चाकू और लाठियों से हमले में 3 की मौत

संक्षेप: गुजरात के राजकोट शहर में सोमवार को एक सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। दो समूहों के बीच हुई झड़प में दो भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य जख्मी हो गए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Mon, 20 Oct 2025 04:02 PMKrishna Bihari Singh भाषा, राजकोट
गुजरात के राजकोट शहर में सोमवार को तड़के एक मामूली सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया। दो समूहों के बीच हुई झड़प में चाकू और धारदार हथियार चले। इस सड़क दुर्घटना के बाद दोनों ही समूहों ने एक-दूसरे पर चाकू और लाठियों से हमला बोल दिया। इस हमले में दो भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए।

सहायक पुलिस आयुक्त बीजे चौधरी ने बताया कि यह झड़प मालवीय नगर पुलिस थाना क्षेत्र में अंबेडकर नगर इलाके में देर रात करीब साढ़े 12 बजे हुई। एक मोटरसाइकिल की एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई। इसके बाद दो समूह आमने-सामने आ गए। दोनों ने एक-दूसरे पर चाकुओं, धारदार हथियार और लाठियों से हमला बोल दिया।

अधिकारी ने बताया कि झड़प में दो भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान अरुण बरोट और उनके भाइयों सुरेश और विजय परमार के रूप में हुई है। ये सभी प्रतिद्वंद्वी समूह से थे।

पुलिस ने झड़प में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

वहीं एक अन्य घटना में गुजरात पुलिस ने बर्खास्त उपनिरीक्षक रंजीत कासले को सूरत में उनके खिलाफ दर्ज डकैती से जुड़े एक मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कासले को कुछ महीने पहले बर्खास्त कर दिया था। आरोप है कि कासले को पिछले साल बीड सरपंच हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध वाल्मीक कराड को मारने की सुपारी मिली थी। सूरत के पास पाल पुलिस थाने में कासले के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया गया था।

