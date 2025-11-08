सूरत के शख्स ने पाकिस्तान भेजे 10 करोड़, हर ट्रांजैक्शन पर मिलता था कमीशन
संक्षेप: गुजरात पुलिस ने साइबर अपराधियों की मदद से 10 करोड़ रुपये क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर पाकिस्तान भेजने के आरोप में सूरत के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलता था।
साइबर अपराधियों की मदद से 10 करोड़ रुपये क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर पाकिस्तान भेजने के आरोप में सूरत के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेतन गंगानी ने 10 करोड़ रुपये को क्रिप्टोकरेंसी बदलकर पाकिस्तान भेजा। उसने यह काम चार महीनों में किया गया। उसे हर ट्रांजैक्शन पर 0.10 फीसदी कमीशन मिलता था।
पुलिस ने बताया कि इससे पहले छह और लोग गिरफ्तार हुए थे, जो 100 फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) चलाते थे। इन अकाउंट्स के जरिए धोखाधड़ी में कमाए गए करोड़ों रुपये दुबई में साइबर अपराधियों को भेजे जाते थे।
म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिन्हें अपराधी काले धन को इधर-उधर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार अकाउंट होल्डर जानते भी नहीं हैं कि उनका अकाउंट गलत काम में उपयोग हो रहा है।
जांच में पता चला कि यह पूरा नेटवर्क भारत के पैसों को क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस बड़े साइबर अपराध गैंग को पकड़कर एक बड़ी सफलता पाई है।
खबर अपडेट हो रही है।
