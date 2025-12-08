Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat crime rape accused moinuddin injured during snatch cop pistol in ahmedabad
क्राइम सीन पर पिस्टल छीनने की कोशिश, गुजरात में रेप आरोपी के साथ हो गया कांड

क्राइम सीन पर पिस्टल छीनने की कोशिश, गुजरात में रेप आरोपी के साथ हो गया कांड

संक्षेप:

अहमदाबाद दानिलिमडा में एक जिला बदर और दुष्कर्म के आरोपी बदमाश ने क्राइम सीन के लिए ले जाने के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी… 

Dec 08, 2025 09:31 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, अहमदाबाद
share

अहमदाबाद में एक जिला बदर और दुष्कर्म के आरोपी बदमाश ने क्राइम सीन के लिए ले जाने के दौरान ऐसी हरकत की जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को क्राइम सीन के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान बदमाश ने सोचा कि वह क्राइम सीन के चक्कर में उलझे अधिकारी की पिस्टल छीनकर फरार हो सकता है। आरोपी ने अचानक पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अजीत राजियन ने बताया कि घटना अहमदाबाद के दानिलिमडा में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हुई। जब कुख्यात अपराधी मोइनुद्दीन बकरवाल को क्राइम सीन के लिए ले जाया जा रहा था उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। उसने पहले हेड कांस्टेबल भरत सिंह राठौड़ को कांच के टुकड़े से घायल कर दिया और फिर पुलिस इंस्पेक्टर इमरान घासुरा की पिस्तौल छीनने की कोशिश की।

अधिकारी ने बताया कि हाथापाई के दौरान पिस्तौल से गोली चल गई जो मोइनुद्दीन बकरवाल के दाहिने पैर में जा लगी। मोइनुद्दीन बकरवाल के खिलाफ संगीन धाराओं में 16 मामले दर्ज हैं। इस घटना में घाल भरत सिंह राठौड़ और मोइनुद्दीन बकरवाल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। बेहद विकृत मानसिकता वाले बकरवाल का खुद को नुकसान पहुंचाने और हमला करने का इतिहास रहा है।

मोइनुद्दीन बकरवाल पहले भी दो बार पीएसीए (असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। मोइनुद्दीन जिला बदर की कार्यवाही का भी सामना कर चुका है। बीते 20 सितंबर को गांधीनगर के अडालज में क्राइम सीन के दौरान ही ऐसी ही घटना घटी थी। इसमें आरोपी पिस्टल छीनकर फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी विष्णु परमार नाम के आरोपी की मौत हो गई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।