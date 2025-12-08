क्राइम सीन पर पिस्टल छीनने की कोशिश, गुजरात में रेप आरोपी के साथ हो गया कांड
अहमदाबाद दानिलिमडा में एक जिला बदर और दुष्कर्म के आरोपी बदमाश ने क्राइम सीन के लिए ले जाने के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी…
अहमदाबाद में एक जिला बदर और दुष्कर्म के आरोपी बदमाश ने क्राइम सीन के लिए ले जाने के दौरान ऐसी हरकत की जिसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को क्राइम सीन के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान बदमाश ने सोचा कि वह क्राइम सीन के चक्कर में उलझे अधिकारी की पिस्टल छीनकर फरार हो सकता है। आरोपी ने अचानक पुलिस इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनने की कोशिश की जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा।
क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अजीत राजियन ने बताया कि घटना अहमदाबाद के दानिलिमडा में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हुई। जब कुख्यात अपराधी मोइनुद्दीन बकरवाल को क्राइम सीन के लिए ले जाया जा रहा था उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। उसने पहले हेड कांस्टेबल भरत सिंह राठौड़ को कांच के टुकड़े से घायल कर दिया और फिर पुलिस इंस्पेक्टर इमरान घासुरा की पिस्तौल छीनने की कोशिश की।
अधिकारी ने बताया कि हाथापाई के दौरान पिस्तौल से गोली चल गई जो मोइनुद्दीन बकरवाल के दाहिने पैर में जा लगी। मोइनुद्दीन बकरवाल के खिलाफ संगीन धाराओं में 16 मामले दर्ज हैं। इस घटना में घाल भरत सिंह राठौड़ और मोइनुद्दीन बकरवाल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। बेहद विकृत मानसिकता वाले बकरवाल का खुद को नुकसान पहुंचाने और हमला करने का इतिहास रहा है।
मोइनुद्दीन बकरवाल पहले भी दो बार पीएसीए (असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। मोइनुद्दीन जिला बदर की कार्यवाही का भी सामना कर चुका है। बीते 20 सितंबर को गांधीनगर के अडालज में क्राइम सीन के दौरान ही ऐसी ही घटना घटी थी। इसमें आरोपी पिस्टल छीनकर फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी विष्णु परमार नाम के आरोपी की मौत हो गई थी।
Krishna Bihari Singh
