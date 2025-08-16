gujarat crime man murdered his two children and hanged himself in silvassa गुजरात: पत्नी ने छोड़ा तो 2 बच्चों को मार लगाई फांसी, अहमदाबाद में मां-बेटी ने दी जान, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात: पत्नी ने छोड़ा तो 2 बच्चों को मार लगाई फांसी, अहमदाबाद में मां-बेटी ने दी जान

वलसाड में एक शख्स ने कथित तौर पर अपने 2 दिव्यांग बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा कर जान दे दी। वहीं अहमदाबाद में एक महिला ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, वलसाड/अहमदाबादSat, 16 Aug 2025 06:05 PM
दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के सिलवासा में एक शख्स ने कथित तौर पर अपने 2 दिव्यांग बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा कर जान दे दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि पत्नी के हाल ही में उसे छोड़कर चले जाने के बाद सुनील भाकरे (56) नाम के शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं एक अन्य घटना में अहमदाबाद में एक महिला ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।

सुनील भाकरे ने शुक्रवार को दोपहर समरवर्णी इलाके में अपने किराए के घर में 18 साल के जय और 10 साल के आर्य की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर दिया और फिर उनका गला घोंट दिया।

आरोपी की पत्नी लगभग 2 हफ्ते पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके कंधों पर दोनों दिव्यांग बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से उसने यह कठोर कदम उठाया। परिवार मुंबई के पास रायगढ़ का रहने वाला है और पिछले दो दशकों से सिलवासा में रह रहा है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।

वहीं अहमदाबाद में एक महिला ने अपनी तीन साल की बेटी के साथ साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। महिला की डूब जाने से मौत हो गई, जबकि नदी से बाहर निकाले जाने पर बच्ची जीवित थी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार रात उसकी भी मौत हो गई।

साबरमती (पूर्व) रिवरफ्रंट थाने के अधिकारी ने बताया कि पिंकी रावत (38) ने शाम को शहर के उस्मानपुरा इलाके के पास अपनी बेटी के साथ नदी में छलांग लगा दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय बचाव दल ने दोनों को बाहर निकाला, नदी से बाहर निकालते समय बच्ची जीवित थी और वह अपनी मां से लिपटी हुई थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

