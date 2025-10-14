Hindustan Hindi News
अब अहमदाबाद में जज पर उछाला गया जूता, फैसले से नाराज शख्स ने की वारदात

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में जज पर जूता उछाले जाने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि सत्र अदालत में मंगलवार को फैसले से नाराज एक शख्स ने जज की तरफ जूता उछाल दिया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Tue, 14 Oct 2025 09:58 PMKrishna Bihari Singh भाषा, अहमदाबाद
गुजरात के अहमदाबाद में भरी अदालत में एक शख्स की ओर से जज पर जूता उछाले जाने की घटना सामने आई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद की सत्र अदालत में मंगलवार को यह घटना हुई। फैसले से नाराज एक शख्स ने अदालत कक्ष में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की तरफ जूता उछाल दिया। हालांकि यह साफ नहीं है कि जूता अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश तक पहुंचा या नहीं।

अहमदाबाद शहर के करंज थाने के निरीक्षक पीएच भाटी ने बताया कि फैसले से नाखुश एक शख्स ने अहमदाबाद सत्र न्यायालय में कार्यवाही के दौरान एक न्यायाधीश पर जूता फेंका। यह साफ नहीं है कि जूता अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश को लगा या नहीं।

न्यायाधीश के निर्देश पर आरोपी शख्स को जाने दिया गया और उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अपील खारिज होने के बाद शख्स गुस्से में आ गया था। उसने न्यायाधीश की ओर जूता उछाल दिया। हालांकि अदालत के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया।

हालांकि न्यायाधीश ने उसे जाने दिया और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। शख्स एक मामले में अपीलकर्ता था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gujarat News

