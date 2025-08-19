सूरत में 25 करोड़ के हीरे चोरी, CCTV तोड़ DVR भी ले गए साथ; ऐसे दिया घटना को अंजाम

सूरत के कपोदरा इलाके में कारखाने से 25 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के 70 हजार कैरेट हीरे चोरी हो गए हैं। हैरानी की बात यह कि चोरी के बाद चोरों ने कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर अपने साथ ले गए।

सूरत स्थित एक हीरा कंपनी की पॉलिशिंग और निर्यात इकाई से अज्ञात चोरों ने 25 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे चुरा लिए। चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और धातु की तिजोरी तोड़ दी। पुलिस के अनुसार, चोरों ने फैक्ट्री का लॉकर व सेफ गैस कटर से काटा और हीरे लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान कंपनी का सीसीटीवी तोड़कर उसका डाटा रिकॉर्ड बॉक्स भी साथ ले गए।

पुलिस उपायुक्त (जोन 1) आलोक कुमार ने बताया कि यह घटना 15 से 17 अगस्त के बीच शहर के कपोदरा इलाके में डीके एंड संस डायमंड कंपनी की पॉलिशिंग यूनिट में हुई। कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के मद्देनजर तीन दिन की छुट्टी घोषित की थी। हीरे चोरी होने के समय इकाई में न तो कोई कर्मचारी और न ही सुरक्षा गार्ड मौजूद थे।

जांच में पता चला है कि चोरों ने त्योहारों के दौरान खाली पड़े समय का फायदा उठाया। चोर डीके संस नामक हीरा कंपनी के लॉकर और तिजोरी को गैस कटर से काटा और करोड़ों रुपये के हीरे लेकर फरार हो गए। कंपनी ने हाल ही में दो सुरक्षा गार्ड हटाए थे। छुट्टियों में कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं था।

सोमवार को जब कंपनी में दोबारा काम शुरू हुआ तो पता चला कि तिजोरी कटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी ऑटो से गैस कटर और सिलेंडर लाते नजर आए हैं।कापोदरा पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी।

फिलहाल पुलिस अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस पुराने गार्ड से भी पूछताछ कर रही है। डीसीपी आलोक ने कहा कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला है कि कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा से गैस कटर और एक सिलेंडर लेकर आए थे। आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है।