गुजरात में 5 साल की बच्ची को किडनैप कर नदी में फेंका, नरबलि देने का शक

गुजरात के आणंद जिले में एक शख्स ने 5 साल की बच्ची को कथित तौर पर किडनैप कर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उसे ही आखिरी बार बच्ची के साथ देखा गया था। बच्ची की तलाश जारी है। वहीं लोगों ने दावा किया कि संदिग्ध काला जादू करता था। लोगों ने बच्ची की नरबलि देने का शक जताया। स्थानीय नेताओं ने कहा कि आरोपी ने बच्ची की मानव बलि देकर लाश को नदी में फेंक दिया होगा।

पुलिस उपाधीक्षक पार्थ चोवटिया ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची बरामद नहीं की जा सकी है। बच्ची की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि बच्ची अंकलाव तालुका के नवखाल गांव में 30 अगस्त की शाम को अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। बच्ची के लापता होने की शिकायत मिलने के बाद अंकलाव पुलिस हरकत में आई और तलाशी अभियान शुरू किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध अजय पढियार बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाता दिखाई दे रहा है। संदिग्ध ने बच्ची को उमेता गांव के पास मिनी नदी में फेंकने की बात भी कबूल कर ली है। संदिग्ध ने इसके अलावा कोई विवरण नहीं दिया है। काले जादू का कोई सबूत सामने नहीं आया है। उधर गांव के लोग अंकलाव थाने के बाहर जमा हुए और बच्ची के लिए न्याय की मांग की।