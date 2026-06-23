AAP नेता चैतर वसावा को 7 साल की जेल, पत्नी भी दोषी; केजरीवाल के लिए जोर का झटका
गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप के विधायक चैतर वसावा को सात साल की जेल हो गई है। उनके साथ पत्नी समेत 8 को सजा सुनाई गई है।
गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी (आप) को जोर का झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी समेत 8 को सात साल की जेल की सजा हो गई है। नर्मदा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को सभी को दोषी करार दिया है। वसावा और अन्य को विन विभाग के अधिकारियों पर हमले और वसूली के केस में दोषी करार दिया गया है।
अदालत का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब चैतर वसावा आम आदमी पार्टी का जनाधार आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वह अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और गुजरात में 'आप' के लिए 'तुरुप का इक्का' कहे जाते हैं। डेडियापाडा विधानसभा सीट पर 2022 में वसावा की जीत के बाद से पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसका काफी हद तक दारोमदार चैतर पर ही टिका हुआ था।
वसावा पर 2023 में दर्ज हुआ था केस
जिस मामले में चैतर वसावा को दोषी करार दिया गया है वह 30 अक्टूबर 2023 की घटना है। वसावा पर आरोप लगा था कि उन्होंने वन विभाग के उन पांच अधिकारियों को अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया जिन्होंने ग्रामीणों से वन भूमि से अवैध कब्जा हटाने को कहा ता। 2 नवंबर 2023 को दर्ज हुए एफआईआर के मुताबिक वसावा और उनके सहयोगियों ने वन अधिकारियों को गालियां दीं और एक पर हमला किया। उन्होंने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से प्रभावित हुए किसानों के लिए जुर्माने की मांग की।
फायरिंग भी की थी
यह भी आरोप लगा कि वसावा ने लाइसेंसी हथियार से हवा में फायरिंग की। इस वजह से उनके खिलाफ आर्म्स ऐक्ट, दंगा, वसूली और लोकसेवक को कर्तव्य के निवर्हन से रोकने के आरोप सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि वसावा के पीए ने वन अधिकारियों को अगले दिन भी संपर्क किया और हर्जाने की मांग की। शिकायत में कहा गया कि एक ग्रामीण को अधिकारियों की ओर से पुलिस को शिकायत दिए जाने से पहले ही पैसा मिल गया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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