18 पाकिस्तानी और एक अफगानी को 20 साल कैद की सजा, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा
गुजरात की एक अदालत ने 18 पाकिस्तानी नागरिक और एक अफगानी नागरिक को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। सभी पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप था। कोर्ट ने सभी पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि ये लोग युवाओं को ड्रग्स की लत में धकेलने में शामिल थे। इस तरह के काम को सामान्य नहीं कहा जा सकता।
गुजरात के भुज में एक स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को 19 विदेशी नागरिकों को 20 साल की सख्त सजा सुनाई। इनमें 18 पाकिस्तानी नागरिक एक अफगानी नागरिक शामिल हैं। कोर्ट ने 2020-2022 के बीच गुजरात के कच्छ जिले के तटीय इलाके से 575 करोड़ रुपए की हेरोइन की तस्करी के तीन मामलों में यह सजा सुनाई है।
सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे
अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपी भारतीय युवाओं को निशाना बनाने और उन्हें ड्रग्स की लत में धकेलने में शामिल थे। इस तरह के काम को सामान्य नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वे भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की सप्लाई करके देश के ताने-बाने को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने उनमें से हर एक पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
एडिशनल सेशंस और स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जज वी.ए. बुद्धा ने सभी 19 आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 8(c) के तहत दोषी पाया और उन्हें 20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई। इस धारा के तहत किसी भी नशीले पदार्थ या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्ट या इस्तेमाल करना अपराध है।
आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है
कोर्ट ने कहा कि नशीले पदार्थों की समस्या सिर्फ व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या भी बन जाती है। यह सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में अपना फैसला सुनाया। ये मामले गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने दर्ज किए थे। इनमें पाकिस्तान से अरब सागर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करके कच्छ जिले के जखौ के तटीय इलाके में उतारे जाने का मामला शामिल था।
एटीएस ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पकड़ा था
पाकिस्तान से प्रतिबंधित ड्रग्स से भरी एक नाव के जखौ तट की ओर आने की खुफिया जानकारी मिलने पर एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर 6 जनवरी 2020 को एक संदिग्ध नाव को रोका, जिसमें पांच लोग सवार थे। वे सभी पड़ोसी देश के नागरिक थे। उनके पास से 175 करोड़ रुपए कीमत की 35 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद एटीएस ने केस दर्ज कर जांच की और चार्जशीट दाखिल किया। ट्रायल के दौरान आरोपियों में से एक की मौत हो गई। दूसरे और तीसरे मामलों में भी एटीएस ने इसी तरह की खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की और कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर उन नावों को रोका जिनमें आरोपी करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ ले जा रहे थे।
दूसरे मामले में एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 15 अप्रैल 2021 को एक संदिग्ध नाव को रोका, जिसमें आठ पाकिस्तानी नागरिक सवार थे। उनसे 150 करोड़ रुपए कीमत की 30 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। तीसरे मामले में एजेंसियों ने 8 अक्टूबर 2022 को समुद्र के बीच एक नाव को रोका, जिसमें छह पाकिस्तानी और एक अफगानी नागरिक सवार थे। उनके कब्जे से 250 करोड़ रुपए कीमत का 50 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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