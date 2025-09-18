थाईलैंड में लापता हुआ गुजरात का बेटा, माता-पिता को शक- एजेंटों ने बनाया बंधक; सरकार से मांगी मदद
गुजरात के एक लड़का अप्रैल 2024 में नौकरी के लिए दुबई गया था, जहां से उसे थाईलैंड भेजा गया, लेकिन पिछले पांच महीने से वह लापता है, जिसके बाद माता-पिता के शक पर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है कि एजेंटों ने उसे बंधक बना लिया है।
गुजरात के वडोदरा के एक दंपति का दिल टूट चुका है। उनका 28 साल का बेटा तुषार पिछले पांच महीनों से लापता है। माता-पिता को शक है कि उनका बेटा थाईलैंड में कुछ एजेंटों के चंगुल में फंस गया है। एजेंट्स ने उसे बंधक बना लिया है और उससे जबरन काम करवाया जा रहा है। इस दिल दहला देने वाली घटना की जांच अब वडोदरा क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई है।
सपनों की तलाश में निकला था तुषार
नगरभाई रणपारा और उनकी पत्नी रीता ने कुछ दिन पहले वडोदरा के समा पुलिस स्टेशन में एक आवेदन देकर अपने बेटे की खोजबीन की गुहार लगाई। उनके मुताबिक, तुषार अप्रैल 2024 में नौकरी की तलाश में दो स्थानीय इमिग्रेशन एजेंटों की मदद से दुबई गया था। वहां से उसे सितंबर 2024 में एक दुबई बेस्ड एजेंट अभिषेक कुमार ने थाईलैंड भेज दिया। लेकिन इसके बाद तुषार का परिवार से संपर्क टूट गया।
पांच महीने से कोई खबर नहीं
नगरभाई ने बताया, 'थाईलैंड पहुंचने के बाद तुषार वीडियो और वॉयस कॉल के जरिए हमसे बात करता था। लेकिन पिछले पांच महीनों से उसका कोई अता-पता नहीं है। हमें डर है कि एजेंटों ने उसका फोन छीन लिया और उसे जबरन कहीं बंदी बनाकर रखा गया है।' दंपति को शक है कि उनका बेटा अपनी मर्जी के खिलाफ कहीं काम करने को मजबूर किया जा रहा है।
क्राइम ब्रांच ने संभाला मोर्चा
वडोदरा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (जी डिवीजन) जीबी बंभनिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। पुलिस अब तुषार का पता लगाने और उससे संपर्क करने की हरसंभव कोशिश कर रही है।
सरकार से लगाई मदद की गुहार
नगरभाई ने गुजरात और केंद्र सरकार से अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा, 'हमारा बेटा हमारे लिए सबकुछ है। हम सरकार से विनती करते हैं कि उसे ढूंढकर वापस लाएं।' इस परिवार की पीड़ा ने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया है।
