अवैध रूप से US जाने की कोशिश कर रहा गुजराती कपल अजरबैजान में अगवा, MEA की मदद से बची जान
जब कपल के परेशान परिवार वालों ने मदद के लिए मितेश पटेल के ऑफिस से सम्पर्क किया, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय को एक हाई-लेवल रिप्रेजेंटेशन दिया और फिर सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, जब वे फिलहाल जारी संसद सत्र के लिए नई दिल्ली में थे।
डंकी रूट यानी गैर कानूनी तरीके से विदेश जाकर वहां बसने का सपना देख रहे गुजरात के एक जोड़े को यह कोशिश उस वक्त बहुत भारी पड़ गई, जब इस वजह से उनकी जान खतरे में आ गई। दरअसल गुजरात के आणंद जिले के रहने वाले एक जोड़े को अमेरिका जाते समय अजरबैजान देश में अगवा कर लिया गया और फिरौती के लिए बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने उनके घरवालों को फोन करते हुए उन्हें रिहा करने के बदले करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि सही समय पर भारतीय विदेश मंत्रालय की मदद मिलने से उनकी जान बच गई। इस बात की जानकारी आणंद के लोकसभा सांसद मितेश पटेल ने एक वीडियो जारी करते हुए दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित पति-पत्नी का नाम ध्रुव पटेल और दीपिका है, जिन्हें विदेश मंत्रालय (MEA) की कोशिशों की वजह से रिहा कर दिया गया और वे सुरक्षित हैं।
घरवालों को वीडियो कॉल करके मांगी फिरौती
भाजपा सांसद ने मंगलवार को जारी अपने वीडियो में कहा, 'दो दिन पहले रविवार को, ध्रुव पटेल और दीपिका पटेल के माता-पिता ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि उन दोनों को अजरबैजान में किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें (परिवार के सदस्यों को) एक वीडियो कॉल आया था जिसमें अजरबैजान के लोगों (किडनैपर) ने उनकी रिहाई के लिए फिरौती मांगी।' परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी को एजेंटों की मदद से US जाते समय किडनैप कर लिया गया था, जिन्होंने उन्हें गैर-कानूनी तरीकों से अमेरिका तक सुरक्षित रास्ता दिलाने का वादा किया था।
विदेश मंत्री से लगाई गुहार, 24 घंटे में बचा लिया गया
जब कपल के परेशान परिवार वालों ने मदद के लिए मितेश पटेल के ऑफिस से सम्पर्क किया, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय को मामले की जानकारी दी और फिर सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले, जो कि फिलहाल जारी संसद सत्र की वजह से नई दिल्ली में ही थे। इसके बाद MEA ने अजरबैजान में भारतीय दूतावास से सम्पर्क किया और 24 घंटे के अंदर, किडनैप हुए पति-पत्नी को बचाकर साउथ कॉकेशस रीजन में स्थित इस देश की राजधानी बाकू में एम्बेसी लाया गया।
सांसद की अपील- विदेश जाने के लिए अवैध तरीके ना अपनाएं
लोकसभा सांसद ने कहा, 'किडनैपर्स ने कपल को फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हमारी सरकार ने उन्हें सुरक्षित लाने के लिए बहुत मेहनत की। मैं आणंद के युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वे ऐसे एजेंट्स के जरिए विदेश जाने की कोशिश न करें। बल्कि, यहीं काम करें। आपको यहां (गुजरात में) सबसे अच्छे मौके मिलेंगे।' उन्होंने कपल को बचाने में सरकार की कोशिशों के लिए MEA (विदेश मंत्रालय) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
