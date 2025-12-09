प्याज लहसुन को लेकर टूट गई 11 साल की शादी; गुजरात में गजब केस

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति पत्नी के बीच प्याज लहसुन को लेकर हुआ झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ने 11 साल की शादी तोड़कर तलाक लेने का फैसला कर लिया।

गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति पत्नी के बीच प्याज लहसुन को लेकर हुआ झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ने 11 साल की शादी तोड़कर तलाक लेने का फैसला कर लिया। इस कपल की शादी साल 2002 में हुई थी। पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की भक्त थी, इसलिए उसने अपनी धार्मिक प्रथा के कारण प्याज और लहसुन खाना बंद कर दिया। इसके बाद से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद बढ़ा तो पत्नी ने बच्चे के साथ घर छोड़ दिया। साल 2013 में पति ने अहमदाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। पति ने तर्क दिया कि पत्नी का खान-पान पर कोई समझौता न करना क्रूरता और परित्याग के समान है। पति ने यह भी दावा किया कि उसकी मां ने पत्नी के लिए बिना प्याज-लहसुन का खाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन विवाद फिर भी जारी रहा। साल 2024 में फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंज़ूरी दे दी और उसे भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया।

पत्नी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसके वकील ने तर्क दिया कि पति ने उसके धार्मिक आहार प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। जबकि पति ने दावा ने किया प्याज लहसुन के चलते दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। उसकी मां ने बिना प्याज लहसुन का खाना भी बनाया पत्नी के लिए लेकिन फिर झगड़े कम नहीं हुए। पति ने दावा किया कि इन झगड़ों के चलते उसने एक बार महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।