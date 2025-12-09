Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat Couple Divorced After fighting for not having onion garlic for 11 years
प्याज लहसुन को लेकर टूट गई 11 साल की शादी; गुजरात में गजब केस

प्याज लहसुन को लेकर टूट गई 11 साल की शादी; गुजरात में गजब केस

संक्षेप:

गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति पत्नी के बीच प्याज लहसुन को लेकर हुआ झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ने 11 साल की शादी तोड़कर तलाक लेने का फैसला कर लिया।

Dec 09, 2025 05:45 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदबाद
share

गुजरात के अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति पत्नी के बीच प्याज लहसुन को लेकर हुआ झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ने 11 साल की शादी तोड़कर तलाक लेने का फैसला कर लिया। इस कपल की शादी साल 2002 में हुई थी। पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की भक्त थी, इसलिए उसने अपनी धार्मिक प्रथा के कारण प्याज और लहसुन खाना बंद कर दिया। इसके बाद से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद बढ़ा तो पत्नी ने बच्चे के साथ घर छोड़ दिया। साल 2013 में पति ने अहमदाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। पति ने तर्क दिया कि पत्नी का खान-पान पर कोई समझौता न करना क्रूरता और परित्याग के समान है। पति ने यह भी दावा किया कि उसकी मां ने पत्नी के लिए बिना प्याज-लहसुन का खाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन विवाद फिर भी जारी रहा। साल 2024 में फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंज़ूरी दे दी और उसे भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया।

पत्नी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसके वकील ने तर्क दिया कि पति ने उसके धार्मिक आहार प्रतिबंधों के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था। जबकि पति ने दावा ने किया प्याज लहसुन के चलते दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। उसकी मां ने बिना प्याज लहसुन का खाना भी बनाया पत्नी के लिए लेकिन फिर झगड़े कम नहीं हुए। पति ने दावा किया कि इन झगड़ों के चलते उसने एक बार महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

वहीं सुनवाई के दौरान, पत्नी ने कहा कि वह अब तलाक का विरोध नहीं करती। बदले में, पति ने बकाया भरण-पोषण राशि को किश्तों में अदालत में जमा करने पर सहमति व्यक्त की। उस समय आपसी सहमति बनने पर, हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी और तलाक को बरकरार रखा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।