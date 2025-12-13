Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat couple and child trying to immigrate to Portugal kidnapped in Libya
गुजरात के दंपति और उनकी बेटी का लीबिया में अपहरण, 2 करोड़ फिरौती की मांग; पुर्तगाल जा रहे थे

गुजरात के दंपति और उनकी बेटी का लीबिया में अपहरण, 2 करोड़ फिरौती की मांग; पुर्तगाल जा रहे थे

संक्षेप:

गुजरात के एक दंपति और उनकी बेटी का अफ्रीकी देश लीबिया में अपहरण कर लिया गया। उनके परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। गुजरात का यह परिवार पुर्तगाल जा रहा था। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय को दे दी है।

Dec 13, 2025 08:08 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, मेहसाणा
share

गुजरात के एक दंपति और उनकी बेटी का अफ्रीकी देश लीबिया में अपहरण कर लिया गया। उनके परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। गुजरात का यह परिवार पुर्तगाल जा रहा था। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय को दे दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुजरात के मेहसाना जिले के एक दंपति और उनकी तीन साल की बेटी को पुर्तगाल में प्रवास करने की कोशिश करते समय लीबिया में अपहरण कर लिया गया। उनके परिवार से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगा गया है।

मेहसाना के एसपी हिमांशु सोलंकी ने बताया कि किस्मतसिंह चावड़ा, उनकी पत्नी हीनाबेन और बेटी देवंशी का उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में अपहरण कर लिया गया। वे पुर्तगाल जा रहे थे, जहां किस्मतसिंह का भाई रहता है।

उन्होंने बताया कि जिले के बादलपुरा गांव का यह परिवार पुर्तगाल स्थित एक एजेंट की मदद से यूरोप में बसने की योजना के साथ यात्रा कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि मेहसाना कलेक्टर एस.के. प्रजापति को घटना की जानकारी दे दी गई है।

सोलंकी ने बताया कि परिवार ने 29 नवंबर को अहमदाबाद से दुबई के लिए उड़ान भरी। वहां से उन्हें लीबिया के बेंगाजी शहर ले जाया गया, जहां उनका अपहरण कर लिया गया। चावड़ा का भाई पुर्तगाल में बसा हुआ है। वह पुर्तगाल स्थित एक एजेंट की मदद से यात्रा कर रहे थे। परिवार वहां बसने के इरादे से यात्रा कर रहा था और इस मामले में शामिल एजेंट भारतीय नहीं हैं।

अधिकारी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने मेहसाना में परिवार के रिश्तेदारों से संपर्क किया है और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। कलेक्टर प्रजापति ने बताया कि चावड़ा के परिजनों ने शुक्रवार को उनसे संपर्क किया था। उन्होंने इस मामले की जानकारी राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय को दे दी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।