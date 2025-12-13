गुजरात के दंपति और उनकी बेटी का लीबिया में अपहरण, 2 करोड़ फिरौती की मांग; पुर्तगाल जा रहे थे
गुजरात के एक दंपति और उनकी बेटी का अफ्रीकी देश लीबिया में अपहरण कर लिया गया। उनके परिवार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। गुजरात का यह परिवार पुर्तगाल जा रहा था। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय को दे दी है।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुजरात के मेहसाना जिले के एक दंपति और उनकी तीन साल की बेटी को पुर्तगाल में प्रवास करने की कोशिश करते समय लीबिया में अपहरण कर लिया गया। उनके परिवार से कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगा गया है।
मेहसाना के एसपी हिमांशु सोलंकी ने बताया कि किस्मतसिंह चावड़ा, उनकी पत्नी हीनाबेन और बेटी देवंशी का उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में अपहरण कर लिया गया। वे पुर्तगाल जा रहे थे, जहां किस्मतसिंह का भाई रहता है।
उन्होंने बताया कि जिले के बादलपुरा गांव का यह परिवार पुर्तगाल स्थित एक एजेंट की मदद से यूरोप में बसने की योजना के साथ यात्रा कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि मेहसाना कलेक्टर एस.के. प्रजापति को घटना की जानकारी दे दी गई है।
सोलंकी ने बताया कि परिवार ने 29 नवंबर को अहमदाबाद से दुबई के लिए उड़ान भरी। वहां से उन्हें लीबिया के बेंगाजी शहर ले जाया गया, जहां उनका अपहरण कर लिया गया। चावड़ा का भाई पुर्तगाल में बसा हुआ है। वह पुर्तगाल स्थित एक एजेंट की मदद से यात्रा कर रहे थे। परिवार वहां बसने के इरादे से यात्रा कर रहा था और इस मामले में शामिल एजेंट भारतीय नहीं हैं।
अधिकारी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने मेहसाना में परिवार के रिश्तेदारों से संपर्क किया है और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है। कलेक्टर प्रजापति ने बताया कि चावड़ा के परिजनों ने शुक्रवार को उनसे संपर्क किया था। उन्होंने इस मामले की जानकारी राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय को दे दी है।
