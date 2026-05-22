एयरपोर्ट पर करोड़ों के गहनों की चोरी; पैसेंजर बन गया चोर, सिक्योरिटी इंचार्ज ने दिया साथ; फिल्मी है पूरी कहानी
डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए रैकेट के 8 लोगों को दबोच लिया, साथ ही चोरी गए कुल माल में से 1.72 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और संपत्ति बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और बाकी के माल की बरामदगी की कोशिशें जारी है।
गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने शहर के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई 2.1 किलोग्राम के सोने के गहनों की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए इस वारदात में शामिल एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, साथ ही इससे जुड़े 8 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी की इस वारदात को अकासा एयरलाइंस के कार्गो में अंजाम दिया था, इस दौरान उन्होंने लगभग 2.58 करोड़ रुपए के सोने के गहनों से भरा पार्सल गायब कर दिया था। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में एयरलाइन के कर्मचारी ही शामिल थे और अबतक उनसे 1.72 करोड़ रुपए की कीमत का चोरी हुआ सोना भी बरामद कर लिया गया है।
अहमदाबाद पुलिस के जोन-4 के पुलिस उपायुक्त (DCP) अतुलकुमार बंसल ने शुक्रवार को इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
कैसे हुआ साजिश का खुलासा?
पुलिस ने बताया कि यह घटना 18 मई को उस वक्त हुई जब सीक्वल लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए अकासा एयर की फ्लाइट से सोने के गहनों के सात पार्सल भेजे जा रहे थे। जब पार्सल वहां पहुंचा तो उनमें से 2.1 किलोग्राम आभूषणों से भरा एक पार्सल गायब पाया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
एयरलाइन स्टाफ की भी थी मिलीभगत
पुलिस जांच में पता चला कि इस पूरी चोरी को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था, जिसमें एयरलाइन स्टाफ और बाहर के लोग मिले हुए थे। इस दौरान मुख्य आरोपी की पहचान जयंती पटेल के रूप में हुई, जिसने एक अन्य आरोपी साले मोहम्मद (उर्फ सलाम मोहम्मद अमीन अंसारी) के नाम पर उसी फ्लाइट का एडवांस टिकट बुक कराया, जिससे सोने की खेप जा रही थी। सलाम इस फ्लाइट में एक सामान्य यात्री बनकर बैठा था।
लोडिंग के वक्त की गई हेराफेरी
विमान कंपनी अकासा एयर के क्लीनिंग इंचार्ज रोशन पटेल और कार्गो हैंडलर जयेश परमार ने इस काम को अंजाम दिया। जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो लोड किया जा रहा था, तब जयेश परमार ने लोडिंग के दौरान ध्यान बंटाने के लिए रुकावट पैदा की और इसी बीच पार्सल से सोना निकालकर यात्री बनकर बैठे सलाम अंसारी के बैग में शिफ्ट कर दिया।
सिक्योरिटी इंचार्ज था मास्टरमाइंड
पुलिस ने इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड एयरलाइन के सुरक्षा इंचार्ज जैद अंसारी को बताया है, जिसने बाकी लोडर्स का ध्यान भटकाने के लिए अचानक एक मीटिंग बुला ली और उनकी जांच और तलाशी शुरू कर दी, ताकि जयेश परमार बिना किसी रुकावट के सोने को सलाम के बैग में डाल सके।
सोने को गलाकर बार में बदला गया
मामले की जानकारी देते हुए DCP ने बताया कि, 'वारदात को अंजाम दने के बाद सलमान अंसारी चुराए गए सोने को वापस अहमदाबाद लेकर आया और उसे रिजवान नाम के एक व्यक्ति को दे दिया। रिजवान ने वह सोना परेश नाम के एक व्यक्ति को दिया, जिसने चुराए गए उन गहनों को गलाकर सोने की ईंटों (गोल्ड बार्स) में बदल दिया। इसके बाद परेश ने सोने की इन ईंटों को एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने बाद में उन्हें राजकोट और अहमदाबाद के अलग-अलग ज्वेलर्स को बेच दिया।'
अबतक 1.72 करोड़ रुपए का सोना बरामद
डीसीपी अतुलकुमार बंसल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए रैकेट के 8 लोगों को दबोच लिया है। साथ ही चोरी गए कुल माल में से 1.72 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और संपत्ति बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच और बाकी के माल की बरामदगी की कोशिशें जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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