गुजरात के पुलिसकर्मी ने छोड़ी नौकरी, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से कनेक्शन; PM मोदी को लेकर किया बड़ा ऐलान
पुलिसकर्मी ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए 2029 तक के लिए बड़ा ऐलान भी किया है।
गुजरात पुलिस के एक कॉन्स्टेबल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वजह दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़ी है। कॉन्सटेबल की पहचान गांधीधाम के ईस्ट कच्छ में अडेशर पुलिस स्टेशन में तैनात रामगढ़ मोहनगढ़ गोसाई के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन उनके करियर में आए इस बदलाव की असल वजह है।
उनहोंने कहा है कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित में जो फैसले लिए, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय अपना जीवन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता को समर्पित करने का फैसला किया है। उन्होंने मोदी सरकार और आरएसएस के समर्थन में अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अब मैं अपना जीवन और सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करना चाहता हूं, जो बिना किसी निजी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित संगठन है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो संदेश में गोसाई ने कहा, मुझे यह सरकारी नौकरी बहुत मेहनत और लगन के बाद मिली थी। लेकिन विपक्ष के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन ही उनके करियर में इस बदलाव का मुख्य कारण बने।
जूते-चप्पल ना पहनने का ऐलान
उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के हित में जो फैसले लिए, उनसे प्रेरित होकर कॉन्सटेबल के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इसी के साथ उन्होंने एक संकल्प भी लिया। मैं घोषणा करता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 में दोबारा सत्ता में नहीं आ जाते, तब तक मैं कोई भी जूता-चप्पल नहीं पहनूंगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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