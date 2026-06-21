1992 के राधिका जिमखाना नरसंहार का दोषी 7 साल से था फरार, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा
1992 Radhika Gymkhana massacre: वह 2019 में साबरमती सेंट्रल जेल से अस्थायी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। उमर शेख तब से लगातार अपनी पहचान, ठिकाना और संपर्क के तरीके बदलकर पुलिस से बचता रहा।
1992 Radhika Gymkhana massacre: गुजरात पुलिस ने वर्ष 1992 के चर्चित राधिका जिमखाना नरसंहार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को सात साल बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद तस्लीम उर्फ मोहम्मद उमर शेख को राजस्थान से एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए पकड़ लिया गया है। वह 2019 में साबरमती सेंट्रल जेल से अस्थायी पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। उमर शेख तब से लगातार अपनी पहचान, ठिकाना और संपर्क के तरीके बदलकर पुलिस से बचता रहा।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्लीम राजस्थान में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस की टीम ने रणनीति बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे वापस साबरमती सेंट्रल जेल लाया जाएगा। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद तस्लीम कभी गुजरात के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ गिरोह का भरोसेमंद शूटर था। वह 1990 के दशक में गुजरात में हुई कई गैंगवार और आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा।
तस्लीम को अहमदाबाद के ओढव इलाके में 3 अगस्त 1992 को हुए राधिका जिमखाना नरसंहार मामले में दोषी ठहराया गया था। इस हमले में हथियारबंद बदमाशों ने प्रतिद्वंद्वी शराब तस्कर हंसराज त्रिवेदी को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, यह गुजरात का पहला गैंगवार था, जिसमें एके-47 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल किया गया था।
इसके अलावा तस्लीम को पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। अक्टूबर 1992 में अहमदाबाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि यह हत्या राधिका जिमखाना नरसंहार में गैंग की भूमिका उजागर करने की उनकी कोशिशों से जुड़ी हुई थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।