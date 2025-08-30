गाय को 'राज्य माता' बनाओ… गुजरात में कांग्रेस की इकलौती सांसद ने उठाई आवाज

गुजरात में गाय को 'राज्य माता' का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रही है, जिसके समर्थन में कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकोर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जबकि कच्छ के एक संत इस मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं।

गुजरात में गाय को 'राज्य माता' का दर्जा दिलाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस मुहिम में कांग्रेस की इकलौती लोकसभा सांसद गेनीबेन नागाजी ठाकोर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मांग को पूरा करने की अपील की है। यह मांग कोई नई नहीं है, लेकिन इसे धार देने के लिए कच्छ के एक धार्मिक नेता देवनाथ बापू ने अनशन का रास्ता चुना है।

गाय को 'राज्य माता' का दर्जा क्यों? पिछले साल महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने वहां की देसी गायों को 'राज्यमाता गोमाता' का दर्जा देकर एक बड़ा कदम उठाया था। अब गुजरात में भी ऐसा ही कुछ करने की मांग उठ रही है। गेनीबेन ठाकोर ने अपने पत्र में लिखा, "गुजरात और कच्छ के कई महंतों, साधुओं, राष्ट्रीय हिंदू संगठनों और बजरंग दल के नेताओं के साथ रापर, कच्छ में हुई बैठक के बाद यह मांग सामने आई। जब 159 विधायकों को लिखे पत्र का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो देवनाथ बापू और कई साधु अनशन पर बैठ गए।"

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि गुजरात में भी गाय को 'राज्य माता' घोषित किया जाए, जैसा महाराष्ट्र ने सितंबर 2024 में किया था। गेनीबेन ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी का यह कदम सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, बल्कि यह लोगों की गाय के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है।