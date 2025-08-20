gujarat congress leader Stabbed to Death While Morning Walk गुजरात में मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता को चाकू घोंपा, बेरहमी से हत्या, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात में मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता को चाकू घोंपा, बेरहमी से हत्या

गुजरात के आणंद शहर में कांग्रेस नेता की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। नेता सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बदमाशों ने उन पर चाकू से कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

Gaurav Kala भाषा, आणंद (गुजरात)Wed, 20 Aug 2025 11:54 AM
गुजरात के आणंद शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद इकबाल हुसैन मलिक (50) की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बकरोल इलाके की गोया झील के पास हुई, जब मलिक रोजाना की तरह टहलने निकले थे।

पुलिस के मुताबिक, अचानक कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और धारदार हथियारों से मलिक पर हमला कर दिया। चाकुओं से किए गए वार सीधे गर्दन और पेट पर लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस उपाधीक्षक जेएन पांचाल ने बताया कि हमलावरों ने इतनी बेरहमी से हमला किया कि मलिक को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

परिवार का आरोप

मलिक के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि यह हमला सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो सकी है।

हाल ही में आणंद नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही पुराने नगर निकाय की निर्वाचित शाखा भंग कर दी गई थी। मलिक इसी निकाय के पूर्व कांग्रेस पार्षद रहे थे और स्थानीय राजनीति में सक्रिय माने जाते थे।

डीएसपी पांचाल ने कहा, “हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं। बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।”

