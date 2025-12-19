Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat CM Patel gift to this region of state, approved construction of a bridge over the river
गुजरात के इस इलाके को सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, 110 करोड़ की लागत से नदी पर पुल बनाने को दी मंजूरी

गुजरात के इस इलाके को सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, 110 करोड़ की लागत से नदी पर पुल बनाने को दी मंजूरी

संक्षेप:

सीएम ने बताया कि, 'इस समस्या के समाधान के तौर पर यह नया पुल बनाया जाएगा। एक बार पुल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद, इन गांवों की पुरानी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह पुल ट्रांसपोर्टेशन, खेती और इंडस्ट्री के लिए हर तरह से वरदान साबित होगा।'

Dec 19, 2025 09:30 pm ISTSourabh Jain वार्ता, गांधीनगर, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद जिले की तारापुर तहसील के रिंझा गांव में साबरमती नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तारापुर तहसील के रिंझा, नभोई, पचेगाम और डुगरी गांवों के लोगों ने बरसात के मौसम के दौरान नदी के उस पार पर नहीं जा पाने की समस्या से सीएम पटेल को अवगत कराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने टू-लेन पुल ब्रिज सहित पथ रेखा पर चार किलोमीटर का नया मार्ग बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण से पहले हाइड्रोलिक सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच और आलेखन जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित संभावित खर्च के लिए कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुमति दे दी है।

इस पुल का निर्माण पूर्ण होने से बरसात के दौरान नदी का बहाव बदल जाने से संपर्क विहीन हो जाने वाले इन गांवों की वर्षों पुरानी समस्या का निवारण हो जाएगा तथा परिवहन, कृषि-उद्योग और ईज ऑफ लिविंग के लिए यह पुल आशीर्वाद समान बनेगा।

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिखा, 'आणंद ज़िले के तारापुर तालुका के रिंझा गांव में साबरमती नदी पर 110 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुल बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है। तारापुर तालुका के रिंझा, नभोई, पचेगाम और डुगरी गांवों के लोगों को मॉनसून के दौरान साबरमती नदी के बहाव में बदलाव के कारण नदी के दूसरी तरफ़ जाने में दिक्कत होती थी और उनका संपर्क टूट जाता था।'

आगे उन्होंने लिखा, 'इस समस्या के समाधान के तौर पर यह नया पुल बनाया जाएगा। एक बार पुल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद, इन गांवों की पुरानी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह पुल ट्रांसपोर्टेशन, खेती और इंडस्ट्री के लिए हर तरह से वरदान साबित होगा।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।