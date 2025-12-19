गुजरात के इस इलाके को सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, 110 करोड़ की लागत से नदी पर पुल बनाने को दी मंजूरी
सीएम ने बताया कि, 'इस समस्या के समाधान के तौर पर यह नया पुल बनाया जाएगा। एक बार पुल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद, इन गांवों की पुरानी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह पुल ट्रांसपोर्टेशन, खेती और इंडस्ट्री के लिए हर तरह से वरदान साबित होगा।'
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद जिले की तारापुर तहसील के रिंझा गांव में साबरमती नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तारापुर तहसील के रिंझा, नभोई, पचेगाम और डुगरी गांवों के लोगों ने बरसात के मौसम के दौरान नदी के उस पार पर नहीं जा पाने की समस्या से सीएम पटेल को अवगत कराया था।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने टू-लेन पुल ब्रिज सहित पथ रेखा पर चार किलोमीटर का नया मार्ग बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण से पहले हाइड्रोलिक सर्वेक्षण, मिट्टी की जांच और आलेखन जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित संभावित खर्च के लिए कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुमति दे दी है।
इस पुल का निर्माण पूर्ण होने से बरसात के दौरान नदी का बहाव बदल जाने से संपर्क विहीन हो जाने वाले इन गांवों की वर्षों पुरानी समस्या का निवारण हो जाएगा तथा परिवहन, कृषि-उद्योग और ईज ऑफ लिविंग के लिए यह पुल आशीर्वाद समान बनेगा।
इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिखा, 'आणंद ज़िले के तारापुर तालुका के रिंझा गांव में साबरमती नदी पर 110 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पुल बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है। तारापुर तालुका के रिंझा, नभोई, पचेगाम और डुगरी गांवों के लोगों को मॉनसून के दौरान साबरमती नदी के बहाव में बदलाव के कारण नदी के दूसरी तरफ़ जाने में दिक्कत होती थी और उनका संपर्क टूट जाता था।'
आगे उन्होंने लिखा, 'इस समस्या के समाधान के तौर पर यह नया पुल बनाया जाएगा। एक बार पुल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद, इन गांवों की पुरानी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह पुल ट्रांसपोर्टेशन, खेती और इंडस्ट्री के लिए हर तरह से वरदान साबित होगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।