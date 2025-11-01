Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat CM Bhupendra Patel slipped on stage after paying tribute to Sardar Patel foot slipped in the rain
सरदार पटेल को श्रद्धांजलि के बाद मंच पर फिसले गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल, बारिश में फिसला पैर

सरदार पटेल को श्रद्धांजलि के बाद मंच पर फिसले गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल, बारिश में फिसला पैर

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंच पर संतुलन बिगड़ने से गिर पड़े। घटना राष्टीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित समारोह की है। सीएम भूपेंद्र पटेल सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मंच से उतर रहे थे।

Sat, 1 Nov 2025 04:05 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंच पर संतुलन बिगड़ने से गिर पड़े। घटना राष्टीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित समारोह की है। सीएम भूपेंद्र पटेल सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मंच से उतर रहे थे। इसी दौरान सीढियों पर उनका पैर फिसला और वह संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़े।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह समारोह 'लौह पुरुष' सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'एकता मार्च' को हरी झंडी दिखाने से ठीक पहले हो रहा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

कैसे हुआ हादसा

दरअसल बारिश के चलते मंच की सीढ़ियां गीली थी। सीढ़ियों पर लाल कालीन बिछा हुआ था। ऐसे में जब सीएम भूपेंद्र पटेल नीचे उतरे तो अचानक उनका पैर फिसलगया और लड़खड़ाकर वह नीचे गिर पड़े। गनीमत रही कि इसमें उन्हें कोई चोट नहीं आई। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मुख्यमंत्री की सहायता की और उन्हें उठाया। वह कुछ ही देर बाद फिर से कार्यक्रम में शामिल हो गए।

बता दें, भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर फूल-माला पहना कर उन्हें नमन किया और भावांजलि अर्पित की।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरदार पटेल के नेतृत्व में देशभर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' के निर्माण से सरदार पटेल को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब की यह प्रतिमा भारत के सामर्थ्य और गौरवशाली इतिहास का श्रेष्ठ प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद लगभग 562 देसी रजवाड़ों का विलय कर स्वतंत्र भारत का निर्माण किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में वर्ष 2014 से सरदार पटेल की जयंती समग्र देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी जाती है। आज आयोजित 'यूनिटी मार्च' देश की एकता तथा अखंडता की प्रतीक है। उनके नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के जरिये आज जब भारत तीसरी बड़ी आर्थिक महासत्ता बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तब यह 'रन फॉर यूनिटी' समग्र देश को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला माध्यम है।

वार्ता से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।