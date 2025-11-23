Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat CM Bhupendra Patel changes his programme venue to facilitate Girls wedding
जिस जगह होनी थी लड़की की शादी, वहीं फिक्स हो गया गुजरात के CM का कार्यक्रम; फिर क्या हुआ

संक्षेप:

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम वेन्यू में आखिरी समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। वजह है एक लड़की की शादी। दरअल जामनगर के एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए सिटी टाउन हॉल बुक किया था।

Sun, 23 Nov 2025 06:16 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, पीटीआई
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम वेन्यू में आखिरी समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। वजह है एक लड़की की शादी। दरअल जामनगर के एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए सिटी टाउन हॉल बुक किया था। अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही थीं, तभी उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री 24 नवंबर को शहर का दौरा करेंगे और उसी स्थल पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिससे परिवार में चिंता पैदा हो गई थी कि टाउन हॉल के आसपास प्रतिबंधित प्रवेश, पुलिस तैनाती और कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के कारण शादी समारोह पर असर पड़ सकता है। परिवार के अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पटेल ने अपनी टीम को तुरंत अपने कार्यक्रम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया और कहा कि परिवार की चिंता को हमारी अपनी चिंता माना जाना चाहिए।

दुल्हन के चाचा, बृजेश परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद परिवार से संपर्क किया। परमार ने कहा, उन्होंने हमसे कहा, 'बिल्कुल चिंता मत कीजिए। टाउन हॉल में तय कार्यक्रम के अनुसार शादी कराइए। हम अपने कार्यक्रम का स्थान बदल देंगे। उनका आश्वासन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि शादियों के व्यस्त मौसम में शादी के लिए नया स्थान ढूंढ़ना लगभग असंभव होता और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से परिवार का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिना किसी देरी के स्थानांतरित कर दिया गया और शादी तय कार्यक्रम के अनुसार हुई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
