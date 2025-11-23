जिस जगह होनी थी लड़की की शादी, वहीं फिक्स हो गया गुजरात के CM का कार्यक्रम; फिर क्या हुआ
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम वेन्यू में आखिरी समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। वजह है एक लड़की की शादी। दरअल जामनगर के एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए सिटी टाउन हॉल बुक किया था।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम वेन्यू में आखिरी समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। वजह है एक लड़की की शादी। दरअल जामनगर के एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए सिटी टाउन हॉल बुक किया था। अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही थीं, तभी उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री 24 नवंबर को शहर का दौरा करेंगे और उसी स्थल पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
मुख्यमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिससे परिवार में चिंता पैदा हो गई थी कि टाउन हॉल के आसपास प्रतिबंधित प्रवेश, पुलिस तैनाती और कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के कारण शादी समारोह पर असर पड़ सकता है। परिवार के अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पटेल ने अपनी टीम को तुरंत अपने कार्यक्रम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया और कहा कि परिवार की चिंता को हमारी अपनी चिंता माना जाना चाहिए।
दुल्हन के चाचा, बृजेश परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद परिवार से संपर्क किया। परमार ने कहा, उन्होंने हमसे कहा, 'बिल्कुल चिंता मत कीजिए। टाउन हॉल में तय कार्यक्रम के अनुसार शादी कराइए। हम अपने कार्यक्रम का स्थान बदल देंगे। उनका आश्वासन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि शादियों के व्यस्त मौसम में शादी के लिए नया स्थान ढूंढ़ना लगभग असंभव होता और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से परिवार का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिना किसी देरी के स्थानांतरित कर दिया गया और शादी तय कार्यक्रम के अनुसार हुई।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।