जिस जगह होनी थी लड़की की शादी, वहीं फिक्स हो गया गुजरात के CM का कार्यक्रम; फिर क्या हुआ

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में अपने निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रम वेन्यू में आखिरी समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। वजह है एक लड़की की शादी। दरअल जामनगर के एक परिवार ने 23 नवंबर को संजना परमार की शादी के लिए सिटी टाउन हॉल बुक किया था। अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही थीं, तभी उन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री 24 नवंबर को शहर का दौरा करेंगे और उसी स्थल पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

मुख्यमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिससे परिवार में चिंता पैदा हो गई थी कि टाउन हॉल के आसपास प्रतिबंधित प्रवेश, पुलिस तैनाती और कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के कारण शादी समारोह पर असर पड़ सकता है। परिवार के अनुसार, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पटेल ने अपनी टीम को तुरंत अपने कार्यक्रम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया और कहा कि परिवार की चिंता को हमारी अपनी चिंता माना जाना चाहिए।