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गुजरात निकाय चुनाव; मेहसाणा में खूनी संघर्ष, BJP कंडिडेट के भतीजे की चाकू मारकर हत्या

Apr 25, 2026 08:18 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, मेहसाणा
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गुजरात में स्थानीय चुनावों से पहले मेहसाणा में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें भाजपा उम्मीदवार के भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। 

गुजरात निकाय चुनाव; मेहसाणा में खूनी संघर्ष, BJP कंडिडेट के भतीजे की चाकू मारकर हत्या

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मेहसाणा में भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में भाजपा उम्मीदवार महेंद्र चौधरी के 21 वर्षीय भतीजे, मितेन चौधरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार के पति और बेटे सहित चार लोगों ने पुरानी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मितेन का अंतिम संस्कार भारी पुलिस सुरक्षा के बीच किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।

पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मिलाप पटेल ने शनिवार को बताया कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से एक दिन पहले मेहसाणा में कांग्रेस और BJP समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में BJP कंडिडेट महेंद्र चौधरी के भतीजे मितेन चौधरी (21) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई जबकि दो अन्य जख्मी हो गए।

देखते ही देखते भड़की हिंसा

अधिकारी ने बताया कि आरोपी जब शुक्रवार की रात 12.40 बजे तवाडिया चौराहे से गुजर रहे थे तो उनकी मितेन और उनके समूह के अन्य लोगों से बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों समूहों में झड़प हो गई। 4 लोगों ने मेहसाणा नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से BJP उम्मीदवार महेंद्र चौधरी के भतीजे मितेन चौधरी (21) पर हमला कर दिया। कथित हमलावरों में कांग्रेस उम्मीदवार नीलाबेन चौधरी के पति भरत चौधरी और उनके बेटे धवल चौधरी शामिल हैं।

आरोपी अभी तक पकड़ से बाहर

हमलावरों के पास चाकू, लाठियां और एक पाइप थी। झड़प के दौरान मितेन को चाकू मारा गया। बाद में इलाज के दौरान मितेन की मौत हो गई। एक अन्य युवक, धिमंत चौधरी और भरत को भी चोटें आई हैं। मिलाप पटेल ने बताया कि मेहसाणा 'ए' डिवीजन पुलिस स्टेशन में भरत सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला FIR दर्ज किया गया है। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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पुलिस सुरक्षा में अंतिम यात्रा

पोस्टमॉर्टम के बाद मितेन की लाश को तवाडिया गांव ले जाया गया जहां कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में चौधरी समुदाय के लोग और स्थानीय निवासी शामिल हुए। बता दें कि 26 अप्रैल को 15 नगर निगमों (जिनमें मेहसाणा भी शामिल है), 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए 9,992 स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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