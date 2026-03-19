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सीएम पटेल ने गुजरात के इस शहर को दी 414 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, मिला नगर निगम का दर्जा

Mar 19, 2026 11:18 pm ISTSourabh Jain एएनआई, गांधीनगर, गुजरात
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सीएम पटेल ने कहा कि, 'पोरबंदर की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इसके समग्र विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाई है। राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में पोरबंदर जिले में 2,100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं।'

सीएम पटेल ने गुजरात के इस शहर को दी 414 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, मिला नगर निगम का दर्जा

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को प्रदेश के पोरबंदर शहर को बड़ी सौगात देते हुए 413.81 करोड़ रुपए के 46 विकास कार्यों का ई-लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पोरबंदर नगर पालिका को महानगर पालिका (नगर निगम) का दर्जा देने और इसके आधुनिकीकरण के लिए 291 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा भी की। साथ ही छात्रों के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से 'क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र' बनाने को भी मंजूरी दी। कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल तरीके से जुड़कर मुख्यमंत्री ने 'विकसित गुजरात से विकसित भारत 2047' के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पोरबंदर जिले में 2,100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं।

इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि कार्यक्रम का आयोजन पोरबंदर के ताजावाला हॉल में किया गया, जहां लगभग 320.59 करोड़ रुपए की लागत वाले 17 नए कार्यों की ई-आधारशिला रखी गई और 93.22 करोड़ रुपए के पूरे हो चुके 29 कार्यों का ई-लोकार्पण किया गया। इस दौरान वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पोरबंदर जिले के नागरिकों को 413.81 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले लगभग 46 विकासोन्मुखी कार्य समर्पित किए।

कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिले में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'सर्वोदय वन' और 'मोकर सागर वेटलैंड' जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने बताया कि जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और युवाओं के कौशल विकास के लिए नए ITI भवनों का निर्माण किया गया है।

आगे उन्होंने कहा, 'पोरबंदर की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इसके समग्र विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाई है। राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में पोरबंदर जिले में 2,100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं।'

कार्यक्रम के दौरान पोरबंदर के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी रामनवमी से शुरू होने वाले माधवपुर मेले का जिक्र किया और कहा कि यह मेला केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रतीक का अटूट सेतु है, जो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के माध्यम से पश्चिमी भारत को उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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