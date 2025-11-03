100 बैंक खातों से 200 करोड़ भेजे; गुजरात के साइबर अपराध का निकला दुबई कनेक्शन
संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'समन्वय' पोर्टल पर इन खातों की जानकारी की जांच करने पर पता चला कि इन 100 बैंक खातों का इस्तेमाल देश भर में दर्ज 386 साइबर अपराधों में किया गया था। साथ ही 200 करोड़ रुपये दुबई स्थित साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का आरोप है।
गुजरात पुलिस की CID-क्राइम ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर लगभग 100 फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करके 200 करोड़ रुपये दुबई स्थित साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का आरोप है। एक विशेष सूचना और उसके बाद की जांच के आधार पर, CID-क्राइम के गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने महेंद्र सोलंकी, रूपेन भाटिया, राकेश लानिया, राकेश डेकीवाडिया, विजय खांभल्या और पंकज कथिरिया को मोरबी, सुरेंद्रनगर, सूरत और अमरेली जिलों से गिरफ्तार किया।
कैसे काम करता था यह जाल?
अधिकारियों ने बताया कि एक 'म्यूल अकाउंट' (Mule Account) वह बैंक खाता होता है जिसका उपयोग अपराधी अवैध धन प्राप्त करने, ट्रांसफर करने या धोखाधड़ी के पैसे को छिपाने (लॉन्ड्रिंग) के लिए करते हैं। इसमें खाताधारक की जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी।
CID-क्राइम की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि
➤जांचकर्ताओं को इन आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन से 100 से ज्यादा 'म्यूल' बैंक खातों की जानकारी मिली।
➤ये लोग अलग-अलग राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों को 'म्यूल' बैंक खाते मुहैया कराते थे।
➤इसके बाद, धोखाधड़ी से हासिल किए गए इस पैसे को वे अंगड़िया (नकद कूरियर सेवा) या क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर के ज़रिए दुबई स्थित क्राइम सिंडिकेट (अपराधी गिरोह) को भेजते थे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'समन्वय' पोर्टल पर इन खातों की जानकारी की जांच करने पर पता चला कि इन 100 बैंक खातों का इस्तेमाल देश भर में दर्ज 386 साइबर अपराधों में किया गया था।
इन अपराधों में शामिल थे:
➤डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrest)
➤टास्क फ्रॉड (Task Fraud)
➤निवेश धोखाधड़ी (Investment Fraud)
➤लोन धोखाधड़ी (Loan Fraud)
➤पार्ट-टाइम नौकरी धोखाधड़ी (Part-time Job Fraud)
विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन सभी अपराधों में पीड़ितों को इन खातों में 200 करोड़ रुपये जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। रिलीज में आगे कहा गया कि आरोपियों ने एक निश्चित कमीशन के बदले में, इन साइबर धोखेबाजों को पीड़ितों से पैसे स्वीकार करने में मदद करने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी। आरोपी इन बैंक खातों से नकद निकालते थे और इसे 'अंगड़िया' (पारंपरिक नकद कूरियर) या क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर के ज़रिए दुबई स्थित क्राइम सिंडिकेट को भेजते थे।
लेखक के बारे मेंUtkarsh Gaharwar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।