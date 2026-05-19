गुजरात सीआईडी का बड़ा ऐक्शन, हमास से जुड़े क्रिप्टो-टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़; 9 गिरफ्तार
गुजरात सीआईडी क्राइम ने 226 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें वांटेड आरोपी के आतंकी संगठन हमास के एक मुखौटा संगठन से संबंध हैं।
गुजरात सीआईडी क्राइम ने 226 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें वांटेड आरोपी के आतंकी संगठन हमास के एक मुखौटा संगठन से संबंध हैं। उन्होंने बताया कि सीआईडी क्राइम ने इस गिरोह से जुड़े नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से सात अहमदाबाद से और एक-एक मुंबई और हरियाणा के करनाल से हैं।
सीआईडी क्राइम के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई) ने खुलासा किया कि इस गिरोह के बिनेंस खाते 935 साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे, और वैश्विक आतंकी वित्तपोषण, मादक पदार्थों और डार्क वेब से जुड़े हुए थे। बिनेंस खाता क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर पर्सनल डिजिटल अकाउंट होता है, जिसके जरिए बिटकॉइन, एथेरियम जैसी सैकड़ों डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रूप से खरीदा, बेचा और निवेश किया जा सकता है।
इन्होंने बताया कि सीसीओई की तकनीकी इकाई ने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और लेन-देन का विश्लेषण करके इस परिष्कृत नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जांच में पता चला कि यह गिरोह डार्क वेब पर मादक पदार्थों के वितरण, धन शोधन और नामित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषण करने के लिए सक्रिय था।
टेरर फंडिंग से जुड़े
सीसीओई के अनुसार, आरोपी सीधे तौर पर टेरर फंडिग से जुड़े हुए थे, जिसमें इस मामले के एक वांटेड मुख्य सरगना, दुबई स्थित मोहम्मद जुबेर पोपटिया के वॉलेट को 2025 में इजराइल के 'नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग' (एनबीसीटीएफ) द्वारा जब्त कर दिया गया था।
इसमें कहा गया है कि पोपटिया ने 'दुबई कंपनी फॉर एक्सचेंज' के साथ सीधे लेन-देन के संबंध बना रखे थे, जो कि आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक मुखौटा कंपनी थी।इसमें कहा गया है कि अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए मोहसिन मोलानी से पूछताछ और बरामद सबूतों से यह भी पता चला है कि 2023 से ब्रिटेन में एक बड़ा मादक पदार्थ तस्करी गिरोह चल रहा था।
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अदिति शर्मा
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