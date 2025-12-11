गुजरात की इन 11 तालुकाओं को सीएम ने घोषित किया डेवलपिंग तालुका, मिली इतने विकास कार्यों की सौगात

संक्षेप: सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यह जन-केंद्रित फैसला इन नए विकासशील तालुकों को राज्य की समावेशी और व्यापक विकास की चल रही यात्रा में और भी प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बनाएगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 11 और तालुकों को विकासशील तालुका घोषित करने का फैसला किया है। इस दौरान सरकार ने कड़वाल (छोटा उदयपुर जिला), उकाई (तापी जिला), गोविंद गुरु लिमड़ी (दाहोद जिला), सुखसर (दाहोद जिला), चिकड़ा (नर्मदा जिला), राह (वाव-थराद जिला), धरणीधर (वाव-थराद जिला), ओगाड (बनासकांठा जिला), हदाद (बनासकांठा जिला), गोधर (महिसागर जिला), और नाना पोंढा (वलसाड जिला) को विकासशील तालुका घोषित करने का फैसला किया है।

विकासशील तालुका योजना के तहत घोषित इन नए विकासशील तालुकों को होने वाले फायदों की जानकारी देते हुए गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया कि, इन तालुकाओं को विकास कार्यों के लिए सालाना 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, साथ ही 'आपणो तालुका वाइब्रेंट तालुका (ATVT)- विकासशील तालुका योजना' के तहत हर साल 1 करोड़ अतिरिक्त भी मिलेंगे। कुल मिलाकर विकास गतिविधियों के लिए उन्हें सालाना 3 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।

इस बारे में जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि राज्य सरकार विकास पर फोकस रखते हुए सभी तालुकों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित करना चाहती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार, राज्य मानव विकास सूचकांक (ह्मयूमन डेवलपमेंट इंडेक्स) के 44 सामाजिक और आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके विकासशील तालुकों की पहचान करता है ताकि उनके तेज और समग्र विकास में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि गुजरात में जारी प्रगति और विकास में मदद करने के लिए, मुख्यमंत्री ने उभरती जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित करके 17 नए तालुका बनाए हैं। इन नए बने तालुकों में से, जिन तालुकों में कुल गांवों का 50% से ज्यादा हिस्सा पहले से पहचाने गए विकासशील तालुकों से ट्रांसफर किया गया है, उन्हें अब विकासशील तालुका घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यह जन-केंद्रित फैसला इन नए विकासशील तालुकों को राज्य की समावेशी और व्यापक विकास की चल रही यात्रा में और भी प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बनाएगा।