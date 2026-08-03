गुजरात में Chandipura Virus का कहर, 22 बच्चों की मौत; क्या है यह वायरस और कैसे फैलता है?
गुजरात में चंडीपुरा वायरस (CHPV) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक 35 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 22 बच्चों की मौत हुई है। सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और सैंडफ्लाई नियंत्रण के लिए अभियान शुरू किया है। जानिए चंडीपुरा वायरस क्या है, कैसे फैलता है और इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं।
गुजरात में मानसून के दौरान चंडीपुरा वायरस (Chandipura Virus- CHPV) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने सोमवार को बताया कि अब तक 184 संदिग्ध मामलों में से 35 में चंडीपुरा वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। 11 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सभी संक्रमित बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं।
स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, फिलहाल सात बच्चों का इलाज गांधीनगर, राजकोट, पाटन, भावनगर और अन्य सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि चंडीपुरा वायरस के लक्षण वाले बच्चों को बिना देरी आईसीयू में भर्ती किया जाए, ताकि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर जैसी गंभीर स्थिति से बचाया जा सके।
अलग-अलग जिलों से सामने आ रहे मामले
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, संक्रमण किसी एक गांव या इलाके तक सीमित नहीं है। राज्य के अलग-अलग जिलों से मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए पशुपालन वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सैंडफ्लाई (रेतीली मक्खी) को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है।
क्या है Chandipura Virus?
चंडीपुरा वायरस एक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई और कुछ अन्य कीटों के जरिए फैलता है। यह वायरस दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस) पैदा कर सकता है और बच्चों में तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में हुई थी, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया।
किन बच्चों को ज्यादा खतरा?
स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, यह संक्रमण मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है। तेज बुखार, उल्टी, दौरे पड़ना, सुस्ती और मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई है।
सरकार ने क्या कदम उठाए?
राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी बाल चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। अस्पतालों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से लैस आईसीयू बेड तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने और सैंडफ्लाई नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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