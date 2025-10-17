डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के कंधों पर सबसे ज्यादा भार, रिवाबा जडेजा को क्या मिला?
संक्षेप: गुजरात में नई कैबिनेट के गठन के बाद सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के कंधों पर सबसे ज्यादा भार रहेगा। जानें उनको और रिवाबा जडेजा को क्या-क्या मिला?
गुजरात में नई कैबिनेट की गठन के बाद मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पिछली टीम से केवल छह मंत्री ही कैबिनेट में खुद को बरकरार रख सके। इन छह मंत्रियों में से हर्ष संघवी को तगड़े प्रोमोशन के साथ डिप्टी सीएम की कमान दी गई है। क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। इस रिपोर्ट में जानें पिछली कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे हर्ष संघवी और रिवाबा जडेजा को किन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
हर्ष सांघवी के कंधों पर सबसे ज्यादा भार?
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। उनको नई कैबिनेट में बेहद महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास गृह मंत्रालय के साथ पुलिस, जेल, सीमा सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा समेत सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण विभाग रहेंगे।
हर्ष सांघवी के पास विभाग
1. गृह मंत्रालय
2. पुलिस
3. जेल
4. सीमा सुरक्षा
5. नागरिक सुरक्षा
6. गृह रक्षक दल
7. ग्राम रक्षक दल
8. मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क
9. परिवहन
10. विधि एवं न्याय
11. खेल एवं युवा सेवाएं
12. सांस्कृतिक गतिविधियां
13. स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय
14. उद्योग
15. नमक उद्योग
16. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
17. मुद्रण एवं लेखन सामग्री
18. पर्यटन एवं तीर्थ विकास
19. नागरिक उड्डयन विभाग
रिवाबा जडेजा को क्या मिला?
क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नई कैबिनेट में मंत्रियों की औसत आयु 55 हो गई है। पिछली कैबिनेट में यह 60 साल थी। नए मंत्रियों में रीवाबा जडेजा 35 साल की उम्र के साथ सबसे कम उम्र की मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद के 25 मंत्रियों में नौ कैबिनेट स्तर जबकि तीन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। 13 राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
