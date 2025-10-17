कौन हैं गुजरात के वो 6 मंत्री जिनको नई कैबिनेट में भी जगह? एक को तो तगड़ा प्रोमोशन

संक्षेप: सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल देखा गया। नई कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 26 हो गई है। पुरानी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी नए मंत्रिमंडल में जगह बना ली है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली गुजरात सरकार की कैबिनेट में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल हुआ। गुजरात में 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही नई कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 26 हो गई है। पुरानी कैबिनेट के 6 मंत्री नए मंत्रिमंडल में भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। पुरानी कैबिनेट के इस्तीफा देने वाले 16 मंत्रियों में से इन 6 के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए थे। इनमें से एक को तो तगड़ा प्रोमोशन भी मिला है।

6 के इस्तीफे नहीं किए थे स्वीकार शुक्रवार को 26 मंत्रियों के साथ गुजरात सरकार एक नए कलेवर में नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 19 विधायकों को मंत्री बनाया। हर्ष संघवी पिछली कैबिनेट के उन छह भाग्यशाली मंत्रियों में शामिल रहे जिनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए थे। इतना ही नहीं बुलडोजर अभियान के लिए चर्चित गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को नई कैबिनेट में तगड़ा प्रोमोशन भी मिला। उनको उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया।

यह हैं वो छह मंत्री सूरत के मुंजारा विधानसभा सीट से निर्वाचित हर्ष संघवी ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। संघवी के साथ 5 अन्य विधायक जो पिछली मंत्रिमंडल का हिस्सा थे नई कैबिनेट में भी बने हुए हैं। यानी कुल 6 मंत्री इस फेरबदल में भी अपना मंत्री पद बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। इनमें से कनुभाई पटेल, रुशिकेश पटेल और कुंवरजी बावलिया पहले भी कैबिनेट मंत्री थे। वहीं प्रफुल्ल पनशेरिया और पुरुषोत्तम सोलंकी राज्य मंत्री थे।

हर्ष संघवी को तगड़ा प्रोमोशन इन 6 में से केवल हर्ष संघवी और पानसेरिया ने शुक्रवार को दोबारा शपथ ली। हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री के तौर पर तगड़ा प्रोमोशन मिला है जबकि प्रफुल्ल पनशेरिया को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में पद्दोन्नति मिली है। कैबिनेट में शामिल किए गए 19 विधायकों में जीतू वाघाणी, अर्जुन मोढवाडिया, मनीषा वकील के साथ क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं। रीवाबा जडेजा का राज्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में जगह दी गई है।