Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat cabinet reshuffle date amit shah jp nadda Bhupendra patel new joinee will get portfolio know all details

भूपेंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कब? आ गई डेट, कांग्रेस से आए चेहरों को मौका

संक्षेप: यह मंत्रिमंडल फेरबदल सरकार के लगभग तीन साल पूरे होने पर हो रहा है और यह पूरे राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों (नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत) से बस कुछ महीने पहले हो रहा है।

Thu, 16 Oct 2025 10:17 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच गुजरात में मंत्रिमंडल फेरबदल की डेट आ गई है। भूपेंद्र सरकार में 17 अक्टूबर को नए मंत्री शपथ लेंगे और मुमकिन है कि ऐसे विधायकों को मौका मिले जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा और जीत भी हासिल की है। इस खास कार्यक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के भी शामिल होने की उम्मीद है।

यह मंत्रिमंडल फेरबदल सरकार के लगभग तीन साल पूरे होने पर हो रहा है और यह पूरे राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों (नगर निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत) से बस कुछ महीने पहले हो रहा है। सरकार और सत्ताधारी भाजपा के सूत्रों ने संकेत दिया है कि नए मंत्रियों के नाम गुरुवार देर रात या शुक्रवार की सुबह तक पता चल सकते हैं।

गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वह उन मंत्रियों से इस्तीफा मांगेंगे जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा या जिनके विभाग बदले जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा, उन्हें पार्टी के राज्य संगठन सेटअप में पद दिए जा सकते हैं। नए नियुक्त हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा अपनी मुख्य टीम के नामों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार,'एक व्यक्ति, एक पद' के नियम का पालन करते हुए, विश्वकर्मा से भी मंत्री पद से इस्तीफा देने की उम्मीद है, जिससे राज्य के सहकारिता विभाग में एक नए मंत्री के लिए जगह बनेगी। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया है कि आधे से अधिक मंत्रियों को बदला जा सकता है।

ऐसे मंत्रियों को हटाया जाना तय माना जा रहा है, जिन पर किसी तरह के आरोप हैं, जैसे:

➤बाचू खाबड़, जिनके बेटों का नाम मनरेगा से जुड़े एक घोटाले में आया था।

➤भीखूसिंहजी परमार, जिनके परिवार के सदस्यों पर पोंजी स्कीम से जुड़े होने का आरोप था।

राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी अटकलें हैं कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।

