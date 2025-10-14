Hindustan Hindi News
बिहार में चुनाव के बीच गुजरात में भी हलचल, बड़े बदलाव की तैयारी में भाजपा

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगरTue, 14 Oct 2025 12:17 PM
एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवारों के चयन में जुटी है तो दूसरी तरफ गुजरात में भी हलचल तेज है। राज्य में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होना होना है और पार्टी इससे पहले कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है। कैबिनेट में पहले से काबिज कुछ दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है तो अगले चुनाव के समीकरणों को ध्यान में रखकर कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे।

कैबिनेट में फेरबदल से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की है। सोमवार को चारों के बीच एक बड़ी बैठक हुई। हालांकि, इस दौरन पीएम के साथ सीएम और भाजपा अध्यक्ष की क्या-क्या चर्चा हुई, इस पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

माना जा रहा है कि राज्य में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा की गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल में बदलाव किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लोकल बॉडी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई जो जनवरी-फरवरी 2025 में होना है। नगर निगम, नगर परिषद, जिला पंचायत और तालुक के चुनाव को राज्य में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।

इससे के विधानसभा चुनावों से पहले भी पार्टी ने गुजरात में कई बड़े फेरबदल किए हैं। भाजपा गुजरात में समय-समय पर बदलाव करके एंटी इंकंबैंसी को मात देती रही है। नरेंद्र मोदी के 2014 में दिल्ली जाने के बाद से पार्टी ने कई बार नेतृत्व में भी बदलाव किया है। कांग्रेस के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी गुजरात में भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में दमखम लगा रही है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Gujarat News

