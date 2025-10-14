बिहार में चुनाव के बीच गुजरात में भी हलचल, बड़े बदलाव की तैयारी में भाजपा
एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवारों के चयन में जुटी है तो दूसरी तरफ गुजरात में भी हलचल तेज है। राज्य में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होना होना है और पार्टी इससे पहले कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है।
कैबिनेट में फेरबदल से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर ने दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की है। सोमवार को चारों के बीच एक बड़ी बैठक हुई। हालांकि, इस दौरन पीएम के साथ सीएम और भाजपा अध्यक्ष की क्या-क्या चर्चा हुई, इस पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
माना जा रहा है कि राज्य में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा की गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल में बदलाव किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लोकल बॉडी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई जो जनवरी-फरवरी 2025 में होना है। नगर निगम, नगर परिषद, जिला पंचायत और तालुक के चुनाव को राज्य में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।
इससे के विधानसभा चुनावों से पहले भी पार्टी ने गुजरात में कई बड़े फेरबदल किए हैं। भाजपा गुजरात में समय-समय पर बदलाव करके एंटी इंकंबैंसी को मात देती रही है। नरेंद्र मोदी के 2014 में दिल्ली जाने के बाद से पार्टी ने कई बार नेतृत्व में भी बदलाव किया है। कांग्रेस के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी गुजरात में भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में दमखम लगा रही है।
