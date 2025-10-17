LIVE: गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, कई नए चेहरों को मिलेगी कमान

संक्षेप: गुजरात में आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के तहत नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और माना जा रहा है कि इस विस्तार में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं।

गुजरात की सियासत में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज सुबह 11:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के तहत नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस भव्य समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

सियासी माहौल में नई हलचल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार है। कौन-कौन से चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा, सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसने गुजरात में सियासी तूफान ला दिया। कुल 16 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया। इसके बाद नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। माना जा रहा है कि 4-5 पुराने मंत्रियों को फिर से रिपीट किया जा सकता है। वहीं कई नए चेहरे भी कैबिनेट में दिखाई दे सकते हैं।