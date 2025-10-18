Hindustan Hindi News
पाटीदार, SC-ST; गुजरात कैबिनेट विस्तार से BJP ने 2027 से पहले साधा 'कास्ट फैक्टर'

संक्षेप: भले गुजरात चुनाव को अभी 2 साल हैं,लेकिन कैबिनेट को नए सिरे से तैयार करना भाजपा की एडवांस तैयारी को भी दर्शाता है। इसके अलावा भाजपा ने जाति पर भी फोकस रखा है। 2022 के मुकाबले 2025 में पाटीदारों का कद बढ़ाया गया है। इसके अलावा राजपूतों को भी खुश करने की कोशिश की गई है।

Sat, 18 Oct 2025 08:52 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल हुआ। भूपेंद्र सराकर 2.0 में किसी का कद बढ़ा तो किसी ने पहली बार मंत्री पद का स्वाद चखा। भले गुजरात चुनाव को अभी 2 साल हैं,लेकिन कैबिनेट को नए सिरे से तैयार करना भाजपा की एडवांस तैयारी को भी दर्शाता है। इसके अलावा भाजपा ने जाति पर भी फोकस रखा है। 2022 के मुकाबले 2025 में पाटीदारों का कद बढ़ाया गया है। इसके अलावा राजपूतों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग पर भी विशेष फोकस किया गया है।

किस जाति को कैबिनेट में मिली ज्यादा तवज्जो?

गुजरात सरकर ने जहां पिछली बार 17 मंत्री बनाए थे,अब वह संख्या 26 पर पहुंच गई है। जाति आधारित मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो लेवा पाटीदार के 4 विधायक मंत्री बनाए गए हैं वहीं कडवा पाटीदार समाज से भी 3 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। इन दोनों जातियों से 2022 में 2 ही विधायक मंत्री बने थे। नए पटेल मंत्रियों में जीतेंद्र वाघाणी और कांतिलाल अमृतिया शामिल हैं।

क्षत्रिय वोट बैंक को भी साधने और अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा सरकार ने 1 की जगह अब 2 लोगों को इस कोटे से मंत्री बनाया है। ब्राम्हण कोटे से इस बार भी 1 ही मंत्री बनाया गया है, 2022 में भी यहीं संख्या थी। जैन समुदाय से भी 1 ही विधायक मंत्री बना है। इस बार एससी,एसटी और ओबीसी समाज का भी खास ख्याल रखा गया है।

gujarat cabinet caste factor

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण को देखते हुए ओबीसी और कोली मंत्रियों की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई है। इसमें अर्जुन मोढवाडिया और रमन सोलंकी के साथ-साथ पहली बार विधायक बने प्रवीण माली,त्रिकम छंगा और स्वरूपजी ठाकोर को शामिल किया गया है।

आदिवासी (Tribal) प्रतिनिधित्व भी दोगुना हो गया है जो 2 से बढ़कर 4 हो गया है। इसमें नरेश पटेल (कैबिनेट रैंक) और पूर्व आईपीएस अधिकारी पी.सी. बरंडा (राज्य मंत्री/MoS) शामिल हैं। अनुसूचित जाति (SC) के मंत्रियों की संख्या एक से बढ़कर तीन हो गई है,जिनमें प्रद्युम्न वाजा और पहली बार मंत्री बनीं दर्शना वाघेला शामिल हैं। पिछली बार इन दो जातियों से क्रमश: 2 और 1 मंत्री कैबिनेट में जगह बना पाए थे। ओबीसी समाज से इस बार 8 विधायक मंत्री पद पाने में सफल हुए हैं।

क्षेत्रवार भी नजर डाल लीजिए

26 मंत्रियों में से 19 मंत्री नए हैं, जिनमें 12 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। छह मंत्रियों को उनके पद पर बरकरार रखा गया है,जबकि 10 मंत्रियों को हटा दिया गया है। नए चेहरों में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी शामिल हैं,जो पहली बार मंत्री बनी हैं। यह फेरबदल जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है। सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पांच मंत्रियों से बढ़कर नौ मंत्री हो गया है,जिसमें कैबिनेट रैंक के नेता अर्जुन मोढवाडिया,जीतेंद्र वाघाणी और प्रद्युम्न वाजा को शामिल किया गया है।

हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया को वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रमुख बनाया गया है। इस फेरबदल के बाद मंत्रियों की संख्या में क्षेत्रीय रूप से वृद्धि हुई है:

➤मध्य गुजरात के मंत्रियों की संख्या 4 से बढ़कर 7

➤उत्तर गुजरात के मंत्रियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई है।

➤दक्षिण गुजरात के मंत्रियों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हुई है।

➤सूरत के नेता को उपमुख्यमंत्री का पद मिलने से इस क्षेत्र को और अग्रता मिली है।

महिलाओं की बढ़ी संख्या

बरकरार रखे गए मंत्रियों में कनु देसाई, ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी बावलिया और प्रफुल पानशेरिया शामिल हैं। हटाए गए मंत्रियों में बलवंतसिंह राजपूत, राघवजी पटेल, भानु बावरिया, कुबेर डिंडोर और मुलु बेरा शामिल हैं। इसके अलावा, बच्चू खाबड़ (जिनके बेटों पर MNREGA घोटाले के आरोप हैं) और भीखूसिंह परमार (जिनके परिवार के सदस्य पोंजी योजना से जुड़े हैं) जैसे मंत्रियों को भी बाहर कर दिया गया है। 12 पहली बार के विधायक मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं,जिनमें दो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। महिला प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है,अब तीन महिला मंत्री हैं: रिवाबा जडेजा, दर्शना वाघेला, मनीषा वकील (जिन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद दिया गया है)। पांच पूर्व मंत्रियों ने मंत्रिमंडल में वापसी की है। ये हैं:नरेश पटेल, जितेंद्र वाघाणी, मनीषा वकील, कांतिलाल अमृतिया और ईश्वर पटेल। इनमें से ईश्वर पटेल ने आखिरी बार 2021 में हटाए गए विजय रूपाणी सरकार में सेवा दी थी।

Gujarat News Bhupendra Patel

