दूध लेने गई कारोबारी की पत्नी, दोस्तों ने कर दी बेरहमी से हत्या; गुजरात में खौफनाक कांड
गुजरात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को भी जला दिया गया।
गुजरात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को भी जला दिया गया। वसंत अकेडिवाला की पत्नी शांतिबेन की हत्या का आरोप उनकी करीबी मानी जाने वाली रेखा राठौड़, उसके पति और दो अन्य साथियों पर लगा है। इस वारदात की वजह एक कर्ज बताया जा रहा है जो रेखा ने शांति बेन से लिया था।
जानकारी के मुताबिक रेखा ने अपने फर्नीचर और पशपालन के बिजनेस के लिए शांतिबेन से 79 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश उधार लिए थे। शांतिबेन ने रेखा से पैसे वापस मांगे तो उसने कर्ज लौटाने के बजाय अपने पति के साथ मिलकर उनको मारने का प्लान बना डाला।
कैसे दिया वारदात को अंजाम?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात 23 मार्च की है जब शांतिबेन रात को दूध लेने घर से निकलीं और अचानक गायब हो गईं। काफी तलाश करने के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला कतो पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने सीससीटीवी खंगाले तो शांतिबेन रेखा राठौड़ की फर्नीचर की दुकान में दाखिल होती दिखीं, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आईं। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर रेखा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो बताया, वह रूंह कंपाने वाला था।
उसने बताया कि उसने शांतिबेन को पैसे लौटाने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया। इसके बाद प्रसाद में नशीली चीज मिलाकर उन्हें खिला दी। शांतिबेन के बेहोश होते ही रेखा और उसके पति ने तार गला घोंटकर उनकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने दो सहयोगियों की मदद ली।
शव को किसी सुनसान जगह ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने आनन-फानन में एक खाली ट्रैक्टर शोरूम के बेसमेंट में ले जाकर शव को जला दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रेखा राठौड़ और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, रेखा शांतिबेन के परिवारवालों के काफी करीब थी। शांतिबेन के पति उसे भाभी कहते थे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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