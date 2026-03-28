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दूध लेने गई कारोबारी की पत्नी, दोस्तों ने कर दी बेरहमी से हत्या; गुजरात में खौफनाक कांड

Mar 28, 2026 10:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को भी जला दिया गया।

दूध लेने गई कारोबारी की पत्नी, दोस्तों ने कर दी बेरहमी से हत्या; गुजरात में खौफनाक कांड

गुजरात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को भी जला दिया गया। वसंत अकेडिवाला की पत्नी शांतिबेन की हत्या का आरोप उनकी करीबी मानी जाने वाली रेखा राठौड़, उसके पति और दो अन्य साथियों पर लगा है। इस वारदात की वजह एक कर्ज बताया जा रहा है जो रेखा ने शांति बेन से लिया था।

जानकारी के मुताबिक रेखा ने अपने फर्नीचर और पशपालन के बिजनेस के लिए शांतिबेन से 79 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश उधार लिए थे। शांतिबेन ने रेखा से पैसे वापस मांगे तो उसने कर्ज लौटाने के बजाय अपने पति के साथ मिलकर उनको मारने का प्लान बना डाला।

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वारदात 23 मार्च की है जब शांतिबेन रात को दूध लेने घर से निकलीं और अचानक गायब हो गईं। काफी तलाश करने के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला कतो पुलिस में शिकायत दी गई। पुलिस ने सीससीटीवी खंगाले तो शांतिबेन रेखा राठौड़ की फर्नीचर की दुकान में दाखिल होती दिखीं, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आईं। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर रेखा से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो बताया, वह रूंह कंपाने वाला था।

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उसने बताया कि उसने शांतिबेन को पैसे लौटाने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया। इसके बाद प्रसाद में नशीली चीज मिलाकर उन्हें खिला दी। शांतिबेन के बेहोश होते ही रेखा और उसके पति ने तार गला घोंटकर उनकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने दो सहयोगियों की मदद ली।

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शव को किसी सुनसान जगह ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने आनन-फानन में एक खाली ट्रैक्टर शोरूम के बेसमेंट में ले जाकर शव को जला दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी रेखा राठौड़ और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, रेखा शांतिबेन के परिवारवालों के काफी करीब थी। शांतिबेन के पति उसे भाभी कहते थे।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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