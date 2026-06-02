सूरत में बड़ा हादसा; महाराष्ट्र निगम की 2 बसें टकराईं, एक में आग, 5 की मौके पर ही मौत
सूरत जिले में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की टक्कर में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। एक बस पलट गई और उसमें आग लग गई।
गुजरात के सूरत जिले में बारडोली के पास मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की दो बसें आपस में टकरा गईं। इससे एक बस पलट गई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 53 पर हुआ। पुलिस और राहत टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग बुझाने का काम जारी है।
गुजरात पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को गुजरात के सूरत जिले के बारडोली शहर के पास महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की दो बसों की भीषण टक्कर हो गई। बारडोली तालुका के उवा गांव के पास नेशनल हाईवे 53 पर यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस पलट गई और उसमें भीषण आग लग गई। इससे कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए। हादसे में कम 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक घायल हो गए हैं।
बारडोली ग्रामीण पुलिस इंस्पेक्टर पीएन जडेजा ने बताया कि दोनों बसें महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की थीं। अभी पता नहीं चल पाया है कि दोनों आमने-सामने टकराईं या साइड से… दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर लिखे जाने तक आशंका जताई जा रही थी कि जिस बस में आग लगी है। उसमें कुछ यात्री फंसे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
बताया जाता है कि जैसे ही हादसे की सूचना मिली दमकल विभाग की कई टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गईं। दमकल विभाग के जवान आग बुझाने में जुट गए। घटनास्थल पर पहुंचे जिला प्रशासन के आला अधिकारी ने कहा कि फिलहाल बस में फंसे लोगों को निकालना और उनको समय रहते इलाज उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे जिससे फौरन राहत और बचाव का काम शुरू हो गया।
हादसे की शिकार इन बसों में अधिकांश यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्पीड अधिक होने के कारण टक्कर के बाद एक बस के तो परखच्चे उड़ गए। वहीं दूसरी बस सड़क के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए पलट गई। पलटते ही उसमें आग लग गई। इससे स्थानीय लोगों को बस में फंसे लोगों को बचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।