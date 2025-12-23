Hindustan Hindi News
गुजरात में बड़ा ऐक्शन, 46 दुकानों पर गरजा बुलडोजर; क्या वजह

संक्षेप:

गुजरात के नडियाद में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। यहां सरदार भुवन इलाके में 46 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। लंबे समय से कानूनी विवाद में घिरे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ सुबह ही मोर्चा संभाल लिया।

गुजरात के नडियाद में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। यहां सरदार भुवन इलाके में 46 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। लंबे समय से कानूनी विवाद में घिरे इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ सुबह ही मोर्चा संभाल लिया। यह पूरा मामला एक जल निकाय पर किए गए अवैध निर्माण से जुड़ा था।

मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुकानदारों को 22 दिसंबर तक स्वेच्छा से जगह खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया था। जैसे ही समय सीमा खत्म हुई, नगर निगम की टीम हरकत में आ गई। आज सुबह 100 से अधिक कर्मचारियों और पुलिस के कड़े पहरे के बीच डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू की गई।

इस कार्रवाई से प्रभावित व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दुकानदारों का आरोप है कि निर्माण जर्जर नहीं था और प्रशासन ने इसे द्वेषपूर्ण भावना से ढहाया है। व्यापारियों ने कहा कि सालों पुराने उनके कारोबार को अचानक खत्म कर देने से उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ गया है।

वहीं नाडियाड नगर के आयुक्त जी एच सोलंकी ने कहा, ये इमारतें लंबे समय से जर्जर हालत में थीं। हमने छह महीने के भीतर सभी दुकान मालिकों को सूचित किया और इन इमारतों को गिराने का अभियान शुरू कर दिया। हम आज सुबह से यही काम कर रहे हैं।

