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गुजरात में बच्चों की निगरानी तैनात करने पड़ रहे बाउंसर, क्या है वजह

May 03, 2026 09:36 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात के अहमदाबाद में एक 16 साल की लड़की को फोन कि ऐसी लत लगी है कि अब उसके माता पिता को उसकी निगरानी के लिए बाउंसर रखने पड़े हैं।

गुजरात में बच्चों की निगरानी तैनात करने पड़ रहे बाउंसर, क्या है वजह

गुजरात के अहमदाबाद में एक 16 साल की लड़की को फोन कि ऐसी लत लगी है कि अब उसके माता पिता को उसकी निगरानी के लिए बाउंसर रखने पड़े हैं। लड़की पर नजर रखने के लिए महीने के 65,000 रुपये खर्च कर दो शिफ्टों में चार बाउंसर्स तैनात किए हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार, वह लड़की सोशल मीडिया की इस कदर आदी हो गई थी कि फोन छीने जाने पर वह घर का सामान, जैसे टीवी और माइक्रोवेव, अपार्टमेंट से नीचे फेंक देती थी और अपनी मां पर भी हमला कर देती थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. वैष्णव ने कहा, दवाओं के साथ-साथ, सख्त नियंत्रण भी जरूरी हो गया है। लड़की की मां ने बताया कि परिवार पिछले कुछ महीनों से उसकी लत को छुड़ाने के लिए बाउंसर का खर्च उठा रहा है। सूरत और राजकोट जैसे शहरों से भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों की मांग अब वीआईपी सुरक्षा से हटकर निजी घरों तक पहुंच गई है। सूरत में एक 17 साल गेमिंग एडिक्ट लड़के से पालतू कुत्ते को बचाने के लिए नौ महीने तक बाउंसर्स तैनात करने पड़े, क्योंकि वह अपने पिता का गुस्सा बेजुबान जानवर पर निकालता था।

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सुरक्षा एजेंसियां दे रही ट्रेनिंग

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वे अब अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से ट्रेनिंद दे रहे हैं ताकि वे बच्चों के साथ संवेदनशीलता और सावधानी से पेश आ सकें। कुछ मामलों में तो 'डिस्क्रिट वॉच' यानी चुपचाप निगरा की मांग की जाती है, जहां बच्चों को पता भी नहीं होता कि उन पर नजर रखी जा रही है।

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एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड महामारी के बाद से नाबालिग में स्क्रीन पर निर्भरता और व्यवहार संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। डॉ. मृगेश वैष्णव जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लत अब ड्रग्स और शराब के समान ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जहां पारंपरिक सुधार के तरीके विफल हो रहे हैं और 'एनफोर्स्ड कंट्रोल' (जबरन नियंत्रण) एक मजबूरी बन गया है। हेल्पलाइन डेटा भी इसकी पुष्टि करता है कि स्क्रीन एडिक्शन के कारण बच्चों में खुद को नुकसान पहुंचाने और माता-पिता के प्रति आक्रामक होने के मामलों में भारी उछाल आया है। राजनीतिक और व्यावसायिक परिवारों के लिए, यह न केवल बच्चों के सुधार का, बल्कि विवादों से बचने का भी एक जरिया बन गया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

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