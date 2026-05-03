गुजरात में बच्चों की निगरानी तैनात करने पड़ रहे बाउंसर, क्या है वजह
गुजरात के अहमदाबाद में एक 16 साल की लड़की को फोन कि ऐसी लत लगी है कि अब उसके माता पिता को उसकी निगरानी के लिए बाउंसर रखने पड़े हैं।
गुजरात के अहमदाबाद में एक 16 साल की लड़की को फोन कि ऐसी लत लगी है कि अब उसके माता पिता को उसकी निगरानी के लिए बाउंसर रखने पड़े हैं। लड़की पर नजर रखने के लिए महीने के 65,000 रुपये खर्च कर दो शिफ्टों में चार बाउंसर्स तैनात किए हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार, वह लड़की सोशल मीडिया की इस कदर आदी हो गई थी कि फोन छीने जाने पर वह घर का सामान, जैसे टीवी और माइक्रोवेव, अपार्टमेंट से नीचे फेंक देती थी और अपनी मां पर भी हमला कर देती थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. वैष्णव ने कहा, दवाओं के साथ-साथ, सख्त नियंत्रण भी जरूरी हो गया है। लड़की की मां ने बताया कि परिवार पिछले कुछ महीनों से उसकी लत को छुड़ाने के लिए बाउंसर का खर्च उठा रहा है। सूरत और राजकोट जैसे शहरों से भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों की मांग अब वीआईपी सुरक्षा से हटकर निजी घरों तक पहुंच गई है। सूरत में एक 17 साल गेमिंग एडिक्ट लड़के से पालतू कुत्ते को बचाने के लिए नौ महीने तक बाउंसर्स तैनात करने पड़े, क्योंकि वह अपने पिता का गुस्सा बेजुबान जानवर पर निकालता था।
सुरक्षा एजेंसियां दे रही ट्रेनिंग
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वे अब अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से ट्रेनिंद दे रहे हैं ताकि वे बच्चों के साथ संवेदनशीलता और सावधानी से पेश आ सकें। कुछ मामलों में तो 'डिस्क्रिट वॉच' यानी चुपचाप निगरा की मांग की जाती है, जहां बच्चों को पता भी नहीं होता कि उन पर नजर रखी जा रही है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड महामारी के बाद से नाबालिग में स्क्रीन पर निर्भरता और व्यवहार संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। डॉ. मृगेश वैष्णव जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लत अब ड्रग्स और शराब के समान ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जहां पारंपरिक सुधार के तरीके विफल हो रहे हैं और 'एनफोर्स्ड कंट्रोल' (जबरन नियंत्रण) एक मजबूरी बन गया है। हेल्पलाइन डेटा भी इसकी पुष्टि करता है कि स्क्रीन एडिक्शन के कारण बच्चों में खुद को नुकसान पहुंचाने और माता-पिता के प्रति आक्रामक होने के मामलों में भारी उछाल आया है। राजनीतिक और व्यावसायिक परिवारों के लिए, यह न केवल बच्चों के सुधार का, बल्कि विवादों से बचने का भी एक जरिया बन गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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