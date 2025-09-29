गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से जा भिड़ी बस, 3 की मौत, 20 घायल

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, उस लग्जरी बस में लगभग 50-60 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर रानपुर तालुका के उमरला गांव की महिलाएं थीं, जो हीरे के कारीगर के रूप में काम करती हैं। वे दो दिन की यात्रा पर गई थीं और लौट रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई।

गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार तड़के भीषण हादसा हो गया। एक निजी बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। अचानक हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस निरीक्षक परबाद वंदा ने बताया कि बस जिले के रानपुर तालुका से पर्यटकों को लेकर आ रही थी, तभी पलियाद कस्बे के पास खड़े ट्रक से टकरा गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बस जिले के रानपुर तालुका के एक गांव से पर्यटकों को लेकर जूनागढ़ गई थी और लौटते वक्त ये हादसा हुआ।’’ अधिकारी ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, उस लग्जरी बस में लगभग 50-60 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर रानपुर तालुका के उमरला गांव की महिलाएं थीं, जो हीरे के कारीगर के रूप में काम करती हैं। वे दो दिन की यात्रा पर गई थीं और लौट रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई। यह हादसा तब हुआ जब सकारडी रोड पर बस एक खड़े ट्रक से जा टकराई। स्थानीय निवासी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

➤वल्लभभाई वशरामभाई गोहिल

➤अल्पेशभाई बच्चूभाई वासानी

➤मुकेशभाई बुधभाई