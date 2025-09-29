Gujarat botad bus truck collision news 3 dead 20 injured know full details गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से जा भिड़ी बस, 3 की मौत, 20 घायल, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat botad bus truck collision news 3 dead 20 injured know full details

गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से जा भिड़ी बस, 3 की मौत, 20 घायल

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, उस लग्जरी बस में लगभग 50-60 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर रानपुर तालुका के उमरला गांव की महिलाएं थीं, जो हीरे के कारीगर के रूप में काम करती हैं। वे दो दिन की यात्रा पर गई थीं और लौट रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बोटादMon, 29 Sep 2025 10:55 AM
share Share
Follow Us on
गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा, खड़े ट्रक से जा भिड़ी बस, 3 की मौत, 20 घायल

गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार तड़के भीषण हादसा हो गया। एक निजी बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। अचानक हुए इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस निरीक्षक परबाद वंदा ने बताया कि बस जिले के रानपुर तालुका से पर्यटकों को लेकर आ रही थी, तभी पलियाद कस्बे के पास खड़े ट्रक से टकरा गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बस जिले के रानपुर तालुका के एक गांव से पर्यटकों को लेकर जूनागढ़ गई थी और लौटते वक्त ये हादसा हुआ।’’ अधिकारी ने बताया कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, उस लग्जरी बस में लगभग 50-60 यात्री थे, जिनमें से ज्यादातर रानपुर तालुका के उमरला गांव की महिलाएं थीं, जो हीरे के कारीगर के रूप में काम करती हैं। वे दो दिन की यात्रा पर गई थीं और लौट रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई। यह हादसा तब हुआ जब सकारडी रोड पर बस एक खड़े ट्रक से जा टकराई। स्थानीय निवासी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

➤वल्लभभाई वशरामभाई गोहिल

➤अल्पेशभाई बच्चूभाई वासानी

➤मुकेशभाई बुधभाई

(ये सभी रानपुर तालुका के उमरला गांव के निवासी हैं)

Gujarat News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।