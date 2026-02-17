19 कमरों में बम , नमाज से पहले फट जाएंगे; गुजरात की 6 अदालतों को धमकी
देश के अलग-अलग हिस्सों में अदालतों से स्कूलों तक में मिल रही धमकियों का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। गुजरात की छह अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल से हड़कंप मच गया। हालांकि, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अदालतों में 19 बम लगाने की बात कही गई और दावा किया गया था कि नमाज से पहले फट जाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड, राजकोट, गांधीनगर और मेहसाना की अदालतों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वडोदरा जिला अदालत को भेजे गए एक ईमेल में दावा किया गया था कि परिसर में 19 बम रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि ईमेल में तमिलनाडु की एक अदालत के फैसले की आलोचना की गई थी। वडोदरा विशेष अभियान समूह (एसओजी), बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता, स्थानीय पुलिस और साइबर विशेषज्ञों की एक टीम पूर्वाह्न करीब 11 बजे मौके पर पहुंची।
ईमेल में लिखा- 19 कमरो में आईईडी, नमाज से पहले फट जाएंगे
जोन दो के पुलिस उपायुक्त मंजिता वंजारा ने बताया कि अदालत परिसर को घेर लिया गया और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वलसाड के पुलिस अधीक्षक युवराजसिंह जडेजा ने बताया कि एक अन्य ईमेल में दावा किया गया कि वलसाड में जिला अदालत के 19 कमरों में आईईडी लगाए गए हैं, जो दोपहर की नमाज से पहले फट जाएंगे, जिसके बाद कक्ष को खाली करा लिया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
सोमवार को भी 24 स्कूलों को मिली थी धमकी
राजकोट, गांधीनगर और अहमदाबाद की जिला अदालतों को भी मंगलवार सुबह खाली करा लिया गया हालांकि अधिकारियों ने कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने की पुष्टि की। मेहसाना जिला अदालत को दोपहर के समय बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद परिसर को खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता और स्थानीय पुलिस की मदद से गहन तलाशी अभियान संचालित किया गया। मेहसाना के पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने बताया कि अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में सोमवार को 34 विद्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिसके बाद परिसरों को खाली करा लिया गया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप
