ड्रग नेटवर्क पर बड़ा छापा, गुजरात में 1 करोड़ के नशीले पदार्थ मिले, 25 तस्कर भी अरेस्ट

शहर में नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बड़े और समन्वित प्रयास के तहत, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने पिछले एक सप्ताह में कई ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह संयुक्त अभियान नशीली दवाओं की तस्करी और उनके सेवन के खिलाफ जीरो-टोलरेंस नीति के तहत है, जिसमें अवैध सप्लाई चेन के हर स्तर को निशाना बनाया गया है।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान के परिणामस्वरूप सात दिनों के भीतर 21 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 25 ड्रग तस्करों और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है, जिसमें मेफेड्रोन (MD), गांजा और चरस की बड़ी मात्रा शामिल है। फिलहाल चल रही यह जांच केवल नशीले पदार्थों की जब्ती तक ही सीमित नहीं है।

विज्ञप्ति के अनुसार, पहली बार शुरुआती जांच में मुख्य रूप से नार्को-फाइनेंस (नशीले पदार्थों से जुड़ी वित्तीय व्यवस्था) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अधिकारी पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) का पता लगा रहे हैं ताकि यह पहचाना जा सके कि ड्रग्स से होने वाली कमाई को कैसे सफेद किया जा रहा है और उसे फिर से कहां निवेश किया जा रहा है। इन सिंडिकेट्स की संपत्तियों को कुर्क करके और उनकी वित्तीय रीढ़ को तोड़कर, क्राइम ब्रांच और एसओजी (SOG) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ये अपराधी नेटवर्क फिर से संगठित न हो सकें।

केवल बड़ी व्यावसायिक खेपों को निशाना बनाने के बजाय, अब संयुक्त टीमें कम मात्रा में होने वाली तस्करी को भी अपना लक्ष्य बना रही हैं। यह रणनीति स्थानीय स्तर के वितरण केंद्रों (स्ट्रीट-लेवल हब) को तोड़ने के लिए बनाई गई है, जो सीधे तौर पर स्थानीय नशे की लत को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाते हैं।

एक महत्वपूर्ण मानवीय पहल करते हुए, क्राइम ब्रांच ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों के प्रति अपना रुख स्पष्ट किया है, जहां नशा बेचने वाले तस्करों (पेडलर्स) को कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा, वहीं नशे की लत के शिकार वे लोग जो सुधार (रिहैबिलिटेशन) के इच्छुक हैं, उन्हें सहायता दी जाएगी। NDPS एक्ट की धारा 64A के तहत छूट: यदि नशीले पदार्थों की कम मात्रा या सेवन (धारा 27) के आरोपी व्यक्ति स्वेच्छा से सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में नशा मुक्ति के लिए इलाज कराते हैं, तो उन्हें मुकदमे से छूट दी जा सकती है।