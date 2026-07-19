पिता बोला, मार-मार… बेटी ने साथ पढ़ने वाली छात्राओं को क्रिकेट बैट से बुरी तरह पीटा- VIDEO
गुजरात के भरूच में ट्यूशन जा रही कक्षा 12 की दो बहनों पर उनकी नाबालिग क्लासमेट और उसके परिवार ने क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। घटना का वीडियो CCTV में कैद हुआ है। पीड़िताओं का आरोप है कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया, गालियां दी गईं और कपड़े फाड़ने की धमकी दी गई।
गुजरात के भरूच जिले में दो स्कूली बहनों पर दिनदहाड़े क्रिकेट बैट से हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कक्षा 9 की एक छात्रा अपने माता-पिता और दादी के साथ कार से आई और ट्यूशन जा रही दोनों बहनों को रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
ट्यूशन जा रहीं बहनों को रोककर पीटा
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित बहनें कक्षा 12 की छात्राएं हैं, जिनकी उम्र 18 और 17 वर्ष है। शुक्रवार को दोनों स्कूटी से ट्यूशन क्लास जा रही थीं। इसी दौरान एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया। कार में उनकी परिचित कक्षा 9 की छात्रा, उसके माता-पिता और दादी मौजूद थे।
आरोपियों ने दोनों बहनों पर लगाया परेशान करने का आरोप
पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने दोनों बहनों पर कक्षा 9 की छात्रा को कथित रूप से परेशान (Teasing) करने का आरोप लगाया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पहले दोनों छात्राओं के साथ गाली-गलौज की गई, फिर छात्रा के पिता ने कार से क्रिकेट बैट मंगवाकर अपनी बेटी से दोनों बहनों को पीटने के लिए कहा। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कथित तौर पर दोनों बहनों के साथ मारपीट की।
पहले टक्कर मारी, फिर बुरी तरह पीटा, कपड़े फाड़ने की धमकी
पीड़ित छात्रा ने बताया कि हमलावरों ने पहले उनकी स्कूटी के सामने कार लगाकर रास्ता रोका। उसने आरोप लगाया कि कार से उन्हें टक्कर मारने की भी कोशिश की गई। इसके बाद सभी लोग गाड़ी से उतरकर मारपीट करने लगे। छात्रा का दावा है कि आरोपी पिता शराब के नशे में थे और उन्होंने क्रिकेट बैट से सिर, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कपड़े फाड़ने की धमकी दी और लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारपीट जारी रखी।
जब तक पेट न भर जाए, तब तक मारो
पीड़िता ने कहा, “वे लोग बार-बार कह रहे थे कि इतना मारो जब तक पेट न भर जाए। जब हमारे माता-पिता मौके पर पहुंचे, तब सभी आरोपी वहां से भाग गए। मैं चाहती हूं कि चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।”
मारने वाली छात्रा उसकी करीबी दोस्त थी
मारपीट के बाद घायल बहनों ने अपनी मां को फोन किया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। छात्राओं के पिता, जो एक व्यवसायी हैं, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 की छात्रा पहले उनकी बेटियों की करीबी दोस्त थी और अक्सर उनके घर भी आती-जाती थी। फिलहाल दोनों बेटियां अंदरूनी चोटों के कारण लगातार दर्द निवारक दवाओं पर हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज की जांच के बाद कक्षा 9 की छात्रा समेत चार आरोपियों के खिलाफ स्वेच्छा से चोट पहुंचाने (Voluntarily Causing Hurt) और आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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