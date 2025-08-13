Gujarat banaskantha 18 year old neet topper girl murdered in fear of love marriage if went outside for study full detail कहीं लव मैरिज न कर ले; गुजरात में नीट टॉपर लड़की को उसी के पिता-चाचा ने दी दर्दनाक मौत, Gujarat Hindi News - Hindustan
Gujarat banaskantha 18 year old neet topper girl murdered in fear of love marriage if went outside for study full detail

कहीं लव मैरिज न कर ले; गुजरात में नीट टॉपर लड़की को उसी के पिता-चाचा ने दी दर्दनाक मौत

चंद्रिका के चाचा, शिवराम चौधरी, ने कई कॉलेजों में जाकर देखा कि लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका के पिता को उसे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह प्रेम संबंधों में पड़ सकती है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, बनासकांठाWed, 13 Aug 2025 02:36 PM
गुजरात के बनासकांठा में एक नीट टॉपर 18 वर्षीय लड़की के मर्डर ने सनसनी फैला दी है। लड़की की हत्या के कातिल कोई और नहीं,बल्कि उसी के पिता और चाचा हैं। दोनों को इस बात का डर था कि लड़की घर से बाहर पढ़ने जाएगी तो शायद किसी लड़के से इश्क में पड़कर शादी न कर ले। लड़की के नीट में 478 अंक आए थे और उसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट भी पक्की कर ली थी,लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। मृतक लड़की के पिता और चाचा पसंद से शादी को अपने परिवार के लिए बदनामी मानते थे।

चंद्रिका के चाचा, शिवराम चौधरी, ने कई कॉलेजों में जाकर देखा कि लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका के पिता को उसे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह प्रेम संबंधों में पड़ सकती है। फिर परिवार ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया, उसे सोशल मीडिया से दूर रखा और घर के कामों तक सीमित कर दिया। इसी दौरान, परिवार को चंद्रिका और 23 वर्षीय हरीश चौधरी के बीच के रिश्ते का पता चला।

FIR के अनुसार, 24 जून को चंद्रिका के पिता के कहने पर, उसके चाचा शिवराम ने उसके दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे घर के स्टोर रूम में ले जाकर दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया गया। परिवार ने उसकी हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की। उन्होंने कुछ गांव वालों को बताया कि चंद्रिका को दिल का दौरा पड़ा था और कुछ को यह कहा कि उसने खुदकुशी कर ली है। सभी से सच्चाई छिपाने का आग्रह किया।

हत्या से पहले, चंद्रिका के साथी हरीश ने उसके लापता होने और संदिग्ध परिस्थितियों के कारण गुजरात हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) दायर की थी। दुख की बात है कि अदालत में सुनवाई से कुछ दिन पहले ही चंद्रिका की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या सुनियोजित थी, जिसे 25 जून को अंजाम दिया गया था। बनासकांठा पुलिस ने मुख्य आरोपी, चाचा शिवराम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चंद्रिका का पिता अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

