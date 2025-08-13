कहीं लव मैरिज न कर ले; गुजरात में नीट टॉपर लड़की को उसी के पिता-चाचा ने दी दर्दनाक मौत

चंद्रिका के चाचा, शिवराम चौधरी, ने कई कॉलेजों में जाकर देखा कि लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका के पिता को उसे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह प्रेम संबंधों में पड़ सकती है।

गुजरात के बनासकांठा में एक नीट टॉपर 18 वर्षीय लड़की के मर्डर ने सनसनी फैला दी है। लड़की की हत्या के कातिल कोई और नहीं,बल्कि उसी के पिता और चाचा हैं। दोनों को इस बात का डर था कि लड़की घर से बाहर पढ़ने जाएगी तो शायद किसी लड़के से इश्क में पड़कर शादी न कर ले। लड़की के नीट में 478 अंक आए थे और उसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट भी पक्की कर ली थी,लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। मृतक लड़की के पिता और चाचा पसंद से शादी को अपने परिवार के लिए बदनामी मानते थे।

चंद्रिका के चाचा, शिवराम चौधरी, ने कई कॉलेजों में जाकर देखा कि लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने चंद्रिका के पिता को उसे पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह प्रेम संबंधों में पड़ सकती है। फिर परिवार ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया, उसे सोशल मीडिया से दूर रखा और घर के कामों तक सीमित कर दिया। इसी दौरान, परिवार को चंद्रिका और 23 वर्षीय हरीश चौधरी के बीच के रिश्ते का पता चला।

FIR के अनुसार, 24 जून को चंद्रिका के पिता के कहने पर, उसके चाचा शिवराम ने उसके दूध में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे घर के स्टोर रूम में ले जाकर दुपट्टे से गला घोंटकर मार दिया गया। परिवार ने उसकी हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की। उन्होंने कुछ गांव वालों को बताया कि चंद्रिका को दिल का दौरा पड़ा था और कुछ को यह कहा कि उसने खुदकुशी कर ली है। सभी से सच्चाई छिपाने का आग्रह किया।