नवरात्रि पर उत्पात मचाने वालों पर ऐक्शन, गांधीनगर में सुबह-सुबह हो गया बुलडोजर ऐक्शन

गुजरात के बहियाल में नवरात्रि के दौरान पत्थरबाजी कर माहौल खराब करने वालों पर प्रशासन ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। आज उस रोज उत्पात मचाने वालों की अवैध इमारतों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। शामिल लोगों के अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ जारी है। यह तोड़फोड़ अभियान देहगाम तालुका के अंतर्गत बाहियाल गांव में चल रहा है।

गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमशेट्टी ने बताया, “कुल 186 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां एसडीएम, पंचायत अधिकारी और 300 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमने उन लोगों की व्यावसायिक संपत्तियों की पहचान की है जो कुछ दिन पहले हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे और आज उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।”

बीते महीने यानी सितंबर माह की 25 तारीख को गांधीनगर के बहियाल गांव में एक हिंदू शख्स की पोस्ट के बाद बवाल मचा था। तब उसकी पोस्ट में चलाए जा रहे ट्रेंड 'आई लव मुहम्मद' के खिलाफ कुछ ऐसी बातें लिखी गईं जिसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय नाराज हो गया। देखते ही देखते नाराजगी पत्थरबाजी में बदल गई। एक बड़े समूह ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति की दुकान को नुकसान पहुंचाया और उसका सारा सामान निकालकर जला दिया।