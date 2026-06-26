गुजरात ATS ने जब्त किया 8.32 करोड़ रुपए की ड्रग्स का जखीरा, राजस्थान का व्यापारी गिरफ्तार; 2.08 लाख टैबलेट बरामद
जांच करने वालों को पिछले महीने गुजरात ATS द्वारा वापी में मेफेड्रोन जब्त किए जाने के मामले से भी आरोपी से कथित लिंक मिले हैं, जिसमें चार आरोपियों को 2.38 kg मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया था।
गुजरात ATS (एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड) को हाल ही में उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उसने लगभग 8.32 करोड़ रुपए की मूल्य की 2.08 लाख ट्रामाडोल टैबलेट जब्त कीं, और इस मामले में राजस्थान के एक मेडिकल स्टॉकिस्ट को गिरफ्तार किया। इस स्टॉकिस्ट पर इन नशीली दवाइयों की तस्करी करने का आरोप है। आरोपी ने बताया कि वह लंबे समय से इस धंधे में शामिल रहा है और पिछले दो महीने के दौरान 62 लाख टैबलेट को राजस्थान और यूपी में खपा चुका है। ATS ने बताया कि उसने एक खुफिया जानकारी के आधार पर गुरुवार को अहमदाबाद में एक लग्जरी प्राइवेट बस को रोककर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था।
इस बारे में जारी एक आधिकारी बयान में बताया गया कि, 'जिस बस से नशीली दवाओं का यह जखीरा बरामद हुआ, वह बस गुजरात के अंकलेश्वर से राजस्थान के पाली जिले जा रही थी। इसी दौरान अहमदाबाद के शाहीबाग में बस को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो ATS टीम को उसमें रखे छह कार्डबोर्ड बॉक्स मिले, जिसके अंदर 'स्कोविडोल-100' (ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड IP 100 mg) टैबलेट के 416 छोटे बॉक्स रखे हुए थे।
बिल में ट्रामाडोल की जगह दूसरी दवा बताया गया
इस छापेमारी के दौरान टीम ने बॉक्स में रखीं कुल 4,160 स्ट्रिप्स जब्त कीं, जिनमें 2 लाख 8 हजार ट्रामाडोल टैबलेट थीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी अनुमानित कीमत 8.32 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आधिकारिक बयान में आगे बताया गया कि दवाई के इस कंसाइनमेंट के साथ न्यू महावीर मेडिकल के नाम का एक टैक्स इनवॉइस भी रखा मिला, जिसमें ट्रामाडोल टैबलेट को गलत तरीके से दूसरी दवाएं बताया गया था।
लंबे समय से तस्करी के धंधे में लगा हुआ है परेश
इस बरामदगी के सिलसिले में पुलिस ने राजस्थान से परेश जैन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि कंसाइनमेंट भेजने के बाद वहां भाग गया था। ATS की एक टीम ने उसे ट्रैक किया और उदयपुर जिले के गोगुंडा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुजरात में वलसाड जिले के पारडी में रहता है और मूल रूप से राजस्थान के सादरी का रहने वाला है, वह लंबे समय से गैर-कानूनी तरीके से ट्रामाडोल की तस्करी कर रहा था।
कोर्ट ने आरोपी को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएल चौधरी ने कहा कि, 'जांच के दौरान ATS को पता चला कि आरोपी राजस्थान भाग गया है, जिसके बाद एक टीम को उदयपुर भेजा गया और आरोपी परेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।'
दो महीने में 62 लाख टैबलेट भेज चुका राजस्थान और यूपी
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मई 2026 से अबतक उसने 25 कंसाइनमेंट में 62.54 लाख ट्रामाडोल टैबलेट खरीदी थीं और उन्हें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बेचा था। जैन ने यह भी बताया कि उसे पहले हरिद्वार (उत्तराखंड) और ठाणे (महाराष्ट्र) में कोडीन-बेस्ड कफ सिरप की जब्ती के सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
जांच में आगे पता चला कि मई 2026 में मेडिकल स्टॉकिस्ट लाइसेंस मिलने के बाद से, आरोपी मुख्य रूप से ट्रामाडोल के धंधे में लगा हुआ था। ATS ने कहा कि आरोपी का हाथ हाल ही में हुए एक नारकोटिक्स जब्ती के मामले में भी सामने आया है, जिसमें पिछले महीने वापी में चार लोगों को 2.38 kg मेफेड्रोन, एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया था।
बता दें कि ट्रामाडोल, एक प्रतिबंधित ओपिओइड पेनकिलर है, जिसे NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तौर पर क्लासिफाई किया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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