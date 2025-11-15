Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat ATS nabs man wanted in Punjab for grenade, arms smuggling for Pak-linked gang
देश में ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहे गिरोह का मेंबर गुजरात में धराया, ATS बोली- पुलिस को थी तलाश

देश में ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहे गिरोह का मेंबर गुजरात में धराया, ATS बोली- पुलिस को थी तलाश

संक्षेप: शुरुआती जांच में पता चला है कि मामले के मुख्य आरोपी मनु अगवान और मनिंदर बिल्ला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादियों की भर्ती कर रहे थे ताकि घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले करके आतंक फैलाया जा सके।

Sat, 15 Nov 2025 04:23 PMSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ते) ने पंचमहल जिले के हलोल कस्बे से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे एक गिरोह के लिए काम कर रहा था और देश में ग्रेनेड हमला करने के इरादे से हथियारों की तस्करी करने में शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस को इसी मामले में इस शख्स की तलाश थी, जिसके बाद एक खुफिया सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एटीएस ने इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी बिल्ला के रूप में हुई है, जिसे पंजाब पुलिस की तरफ से मिली एक विशिष्ट सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि, ‘पुलिस ने हाल ही में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कुछ लोगों के खिलाफ ग्रेनेड की तस्करी एवं विस्फोट करने तथा सीमा पार सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क की मदद करने को लेकर मामला दर्ज किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मामले के मुख्य आरोपी मनु अगवान और मनिंदर बिल्ला (जो वर्तमान में मलेशिया में हैं) पाकिस्तान की ISI (इंटर सर्विस इंटेलीजेंस) के संचालकों के इशारे पर पंजाब में आतंकवादियों की भर्ती कर रहे थे ताकि पंजाब और अन्य राज्यों के घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले करके आतंक फैलाया जा सके।’

इसमें आगे कहा गया कि पंजाब पुलिस को सिंह के बारे में उस वक्त जानकारी मिली जब उसने हाल ही में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों से पूछताछ की, उन दोनों ने ही आतंकवादी हमलों की साजिश के तहत दो ग्रेनेड और दो पिस्तौल की तस्करी में सिंह की भूमिका के बारे में पुलिस को बताया।

इसमें कहा गया, ‘पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर एटीएस टीम हलोल पहुंची। जहां उसे पता चला कि गुरप्रीत सिंह यहां एक कारखाना मजदूर के रूप में काम कर रहा है। जिसके बाद उसे एक होटल से पकड़ लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए यहां अहमदाबाद लाया गया।' अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सिंह ने ग्रेनेड हमले की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।