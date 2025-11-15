देश में ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहे गिरोह का मेंबर गुजरात में धराया, ATS बोली- पुलिस को थी तलाश

संक्षेप: शुरुआती जांच में पता चला है कि मामले के मुख्य आरोपी मनु अगवान और मनिंदर बिल्ला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादियों की भर्ती कर रहे थे ताकि घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले करके आतंक फैलाया जा सके।

गुजरात एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ते) ने पंचमहल जिले के हलोल कस्बे से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क के इशारे पर काम कर रहे एक गिरोह के लिए काम कर रहा था और देश में ग्रेनेड हमला करने के इरादे से हथियारों की तस्करी करने में शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पुलिस को इसी मामले में इस शख्स की तलाश थी, जिसके बाद एक खुफिया सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एटीएस ने इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी बिल्ला के रूप में हुई है, जिसे पंजाब पुलिस की तरफ से मिली एक विशिष्ट सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

विज्ञप्ति में आगे बताया गया कि, ‘पुलिस ने हाल ही में पंजाब के गुरदासपुर जिले में कुछ लोगों के खिलाफ ग्रेनेड की तस्करी एवं विस्फोट करने तथा सीमा पार सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क की मदद करने को लेकर मामला दर्ज किया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मामले के मुख्य आरोपी मनु अगवान और मनिंदर बिल्ला (जो वर्तमान में मलेशिया में हैं) पाकिस्तान की ISI (इंटर सर्विस इंटेलीजेंस) के संचालकों के इशारे पर पंजाब में आतंकवादियों की भर्ती कर रहे थे ताकि पंजाब और अन्य राज्यों के घनी आबादी वाले इलाकों में ग्रेनेड हमले करके आतंक फैलाया जा सके।’

इसमें आगे कहा गया कि पंजाब पुलिस को सिंह के बारे में उस वक्त जानकारी मिली जब उसने हाल ही में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों से पूछताछ की, उन दोनों ने ही आतंकवादी हमलों की साजिश के तहत दो ग्रेनेड और दो पिस्तौल की तस्करी में सिंह की भूमिका के बारे में पुलिस को बताया।