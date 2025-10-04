ड्रग्स के खिलाफ गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, दमन और वापी में 30 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त

गुजरात एटीएस और दमन पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में दमन के एक फार्महाउस और वापी के ठिकाने पर छापेमारी कर 30 करोड़ की 5.9 किलो मेफेड्रोन (म्याऊं-म्याऊं) और 300 किलो कच्चा माल जब्त किया है।

गुजरात एटीएस और दमन पुलिस ने मिलकर एक सनसनीखेज ऑपरेशन में अवैध ड्रग्स के कारोबार को बड़ा झटका दिया है। दमन के एक फार्महाउस और गुजरात के वापी में छिपे ठिकाने पर छापेमारी कर 5.9 किलो मेफेड्रोन (जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपये आंकी गई है) जब्त की गई। इस कार्रवाई में एक कुख्यात अपराधी को हिरासत में लिया गया, जबकि दो अन्य फरार हैं।

छापेमारी में खुला नशे का काला कारोबार गुरुवार को गुजरात एटीएस और दमन पुलिस ने दमन के बमनपुजा इलाके में एक फार्महाउस पर धावा बोला, जो एक आबकारी चौकी के ठीक पीछे छिपा हुआ था। यहां मेफेड्रोन का अवैध उत्पादन जोरों पर चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5.9 किलो मेफेड्रोन, जिसमें ठोस और तरल दोनों रूप शामिल थे, जब्त किया। इसके अलावा, वापी के चाला इलाके में मनोज सिंह ठाकुर के बंगले से 300 किलो कच्चा माल और ड्रग्स बनाने के उपकरण जैसे ग्राइंडर, मोटर, कांच के फ्लास्क और हीटर भी बरामद किए गए।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था। हमने ड्रग्स के उत्पादन को बीच में ही रोक दिया और इस गैरकानूनी कारोबार का भंडाफोड़ किया।'

कौन है इस काले धंधे का सरगना? इस ऑपरेशन में मुख्य आरोपी मोहन नारायणलाल पालीवाल को गिरफ्तार किया गया, जो पहले भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दो मामलों में जेल जा चुका है। पालीवाल पैरोल तोड़कर फरार था और पिछले तीन-चार महीनों से अपने साथियों मेहुल ठाकुर और विवेक बलेंद्र राय के साथ इस ड्रग्स रैकेट को चला रहा था। ये तीनों वलसाड जिले के वापी के रहने वाले हैं। मेहुल और विवेक अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

दमन से मुंबई तक फैला काला कारोबार पूछताछ में पालीवाल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि दमन के फार्महाउस में ड्रग्स का उत्पादन होता था, जिसे वापी के बंगले में स्टोर किया जाता था। वहां से इसे मुंबई में बेचने की योजना थी। पुलिस के मुताबिक, जब्त किया गया कच्चा माल (जिसकी कीमत 50-60 लाख रुपये है) 20-30 किलो अतिरिक्त मेफेड्रोन बनाने में सक्षम था। इतना ही नहीं, ये लोग क्षेत्र में एक और बड़ा ड्रग्स उत्पादन केंद्र स्थापित करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

क्या है मेफेड्रोन और क्यों है खतरनाक? मेफेड्रोन, जिसे आम भाषा में 'म्याऊं-म्याऊं' भी कहा जाता है, एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है। यह नशा तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता है और इसका सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसकी तस्करी और उत्पादन एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराध माना जाता है।